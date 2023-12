Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị quân chính năm 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Các đồng chí: Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại biểu Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH ĐỊA BÀN

Năm 2023, dù còn gặp nhiều khó khăn, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã nỗ lực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; lãnh đạo, triển khai đồng bộ, có chiều sâu, toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động phối hợp nắm chắc tình hình; tham mưu các chủ trương, giải pháp giữ vững ổn định địa bàn. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn. Làm tốt công tác quy hoạch thế trận quốc phòng - an ninh kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội.

Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trình bày Báo cáo công tác quân sự, quốc phòng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Ảnh: Phạm Bằng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai, chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, phòng, chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn bảo đảm an toàn. Làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng chương trình, bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, đạt kết quả tốt.

Giao quân đủ 3.102 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu, không có bù đổi, loại trả. Tuyển sinh quân sự có 291/802 thí sinh trúng tuyển, đứng tốp đầu cả nước. Triển khai xây dựng các thành phần thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, xây dựng công trình chiến đấu, thao trường huấn luyện đúng tiến độ.

Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác bảo vệ an ninh, dân vận - tuyên truyền đặc biệt được tiến hành nền nếp. Giải quyết tốt các chế độ, chính sách, hoạt động đền ơn đáp nghĩa và thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền các phong trào thi đua và các khâu đột phá. Duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sinh hoạt Đảng; có nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng các cấp.

Thượng tá Trần Hoàng Nhật - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Kỳ phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng với lực lượng Công an, Biên phòng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

CHỦ ĐỘNG NẮM CHẮC TÌNH HÌNH, THAM MƯU XỬ LÝ KỊP THỜI, HIỆU QUẢ

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đạt được trong năm 2023.

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Năm 2024 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội, Quân khu 4 lần thứ XI trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2024, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 đề nghị Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung chú trọng quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Chủ động nắm chắc địa bàn và dự báo đúng tình hình, không để mất cảnh giác, tham mưu xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội để phát triển kinh tế - xã hội.

Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, "mẫu mực tiêu biểu"; duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; xây dựng cơ sở xã, phường vững mạnh; Thực hiện có hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, chú trọng công tác giáo dục, tuyên truyền, thi đua, khen thưởng.

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 trao tặng Cờ Thi đua của Quân khu 4 cho 4 tập thể thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh. Phạm Bằng

21 tập thể thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được trao tặng danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng". Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, tăng cường công tác giáo dục, quản lý tư tưởng, công tác dân vận. Nâng cao chất lượng bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Chăm lo bảo đảm tốt đời sống bộ đội; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăn nuôi.

Tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An được đề nghị tặng Cờ Thi đua của Chính phủ; 4 tập thể được tặng Cờ Thi đua của Quân khu 4; 4 tập thể được đề nghị tặng thưởng Cờ Thi đua của UBND tỉnh; 21 tập thể được tặng danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng", cùng hàng trăm tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.