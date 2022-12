Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An triển khai nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2023

(Baonghean.vn) - Sáng 9/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Quân chính tổng kết công tác quân sự - quốc phòng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh Quân khu 4. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bám sát Nghị quyết, mệnh lệnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Bộ Tư lệnh Quân khu và tình hình nhiệm vụ của đơn vị, địa phương, nỗ lực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự - quốc phòng.

Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu các chủ trương, giải pháp giữ vững ổn định địa bàn; triển khai có hiệu quả lộ trình thực hiện các Đề án về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giai đoạn 2021 - 2025; tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 2 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tham mưu, chỉ đạo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Tổ chức thành công Hội thảo khoa học 50 năm Chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum, Xiêng Khoảng và tổ chức Lễ an táng 103 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào mùa khô năm 2021-2022 tại huyện Nghi Lộc trang trọng, nghiêm túc.

Công tác tuyển quân, tuyển sinh và bồi dưỡng quốc phòng và an ninh được triển khai đồng bộ và đạt 100% chỉ tiêu được giao; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng.

Thực hiện duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động triển khai lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy nổ, cháy rừng trên địa bàn. Đặc biệt, trong đợt hoàn lưu bão số 4 đã huy động hơn 28.207 lượt người/73.481 ngày công của bộ đội, dân quân tự vệ giúp nhân dân ở các địa phương trong tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai.

Công tác đối ngoại được quan tâm, Đảng ủy Bộ Chỉ huy đã vận động hỗ trợ xây dựng 1 nhà công vụ cho Đại đội Trinh sát và các công trình phụ trợ trị giá 5 tỷ đồng; đồng thời khảo sát lập dự án xây dựng công trình Phòng Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng (Lào).

Công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện hiệu quả cao; công tác kiểm tra, giám sát được triển khai tích cực, hiệu quả; thực hiện tốt công tác dân vận; đảm bảo chính sách xã hội; chính sách cho người có công với cách mạng; đảm bảo tốt công tác hậu cần, kỹ thuật và tài chính cho các nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh Quân khu 4 biểu dương, chúc mừng, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2022 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Triển khai nhiệm vụ năm 2023, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân nhấn mạnh: Năm 2023, dự báo trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, thời tiết cực đoan, thiên tai diễn biến khó dự báo, ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng.

Vì vậy, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cần tiếp tục quán triệt, học tập đầy đủ các nghị quyết của Đảng các cấp về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phó Tư lệnh Quân khu 4 cho rằng, việc nắm chắc tình hình địa bàn để dự báo là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Do đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, dự báo, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Cùng với đó, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; cứu hộ, cứu nạn.

Đồng thời, tập trung triển khai các đề án thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng giai đoạn 2021-2025; triển khai thực hiện các công trình phòng thủ, nhà trực, phòng trực cho dân quân tự vệ; phối hợp với các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc liên quan đến các khu vực đất quốc phòng trên địa bàn.

Cùng với đó, tổ chức huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng. Tổ chức tuyển chọn, giao quân đạt 100%; đảm bảo tốt công tác hậu cần - tài chính cho các nhiệm vụ; thường xuyên kiểm tra, nắm chắc số lượng, chất lượng và đảm bảo tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Bên cạnh đó, làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại nhân dân, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ghi nhận kết quả của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đạt được trong năm 2022, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Với những nỗ lực, cố gắng và thành tích đạt được của cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Nghệ An, đã có 210 tập thể và 561 cá nhân được khen thưởng trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2022.