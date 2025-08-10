Thời sự Bộ Chính trị: Có chế độ, chính sách BHXH, BHYT phù hợp với cựu chiến binh Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 196 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong tình hình mới.

Kết luận của Bộ Chính trị cho biết qua hơn 20 năm thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn mới, phong trào cựu chiến binh tiếp tục có bước phát triển mạnh và đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Hội Cựu chiến binh các cấp tích cực tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tuy nhiên, kết luận cũng nêu rõ việc nhận thức và trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền có lúc, có nơi còn hạn chế. Một số hội viên Hội Cựu chiến binh thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", có biểu hiện tiêu cực và vi phạm pháp luật...

Ngăn chặn tư tưởng, biểu hiện tiêu cực trong hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân

Bộ Chính trị yêu cầu nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân về công tác tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong tình hình mới; xây dựng, phát triển lực lượng hội viên nòng cốt, người có uy tín để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, định hướng tư tưởng cho cựu chiến binh, cựu quân nhân và nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân quân tự vệ tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vào ngày 9/4. Ảnh: TTXVN

Bộ Chính trị lưu ý phải phòng ngừa, ngăn chặn tư tưởng, biểu hiện tiêu cực trong hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; việc lợi dụng hình ảnh cựu chiến binh vào mục đích xấu. Bên cạnh đó, phải tạo điều kiện để hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân phát hiện, phối hợp ngăn chặn và xử lý âm mưu, hành động chống phá, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội với nhân dân.

Lãnh đạo cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam định kỳ hàng năm hoặc đột xuất làm việc với Hội Cựu chiến binh để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc; phát huy vai trò, tiềm năng, thế mạnh của Hội Cựu chiến binh, nhất là phát huy trí tuệ, bản lĩnh trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bộ Chính trị yêu cầu mở rộng đối tượng kết nạp, phát triển hội viên Hội Cựu chiến binh từ nguồn cựu quân nhân, sĩ quan dự bị đủ điều kiện...

"Xây dựng đội ngũ cán bộ hội ở các cấp bảo đảm chất lượng, thật sự có uy tín, tâm huyết, trách nhiệm, trưởng thành qua môi trường quân đội; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, có chính sách đặc thù đối với cán bộ hội có đủ điều kiện tham gia cấp ủy cơ sở, cơ quan dân cử các cấp" - kết luận của Bộ Chính trị nêu rõ.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu có chế độ, chính sách phù hợp về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; vận động nguồn lực giúp đỡ hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân có hoàn cảnh khó khăn...

Cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền cần khuyến khích, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để hội viên Hội Cựu chiến binh, cựu quân nhân tham gia thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia; vận động hội viên chủ động, tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phát triển nông, lâm, ngư nghiệp và các mô hình gia trại, trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp do cựu chiến binh, cựu quân nhân làm chủ.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu tăng cường vai trò của cựu chiến binh trong giáo dục thế hệ trẻ tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, niềm tự hào dân tộc, sẵn sàng bảo vệ độc lập, chủ quyền của Tổ quốc, lợi ích của quốc gia - dân tộc; tạo động lực, truyền cảm hứng, khơi dậy ý chí, khát vọng trong học tập, rèn luyện, lao động, khởi nghiệp, lập nghiệp; phát huy tinh thần cống hiến, vai trò xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Đồng thời, cần hỗ trợ các doanh nhân, doanh nghiệp của cựu chiến binh thực hiện chuyển đổi số, chuyển giao khoa học công nghệ; mở rộng hợp tác quốc tế, phát triển thị trường; liên doanh, liên kết, phát triển du lịch, dịch vụ, đầu tư, sản xuất, kinh doanh.