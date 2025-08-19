Thời sự Bộ Chính trị duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Sáng 19/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì cuộc làm việc.

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Trọng Hoàng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Cùng dự có đồng chí Lê Văn Giáp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và các thành viên Tổ biên tập Tiểu ban Văn kiện.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã báo cáo tóm tắt việc chuẩn bị văn kiện và phương án nhân sự tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh uỷ Nghệ An đã lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cấp dưới nhanh chóng ổn định sau sắp xếp tổ chức bộ máy, khắc phục khó khăn, tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đúng yêu cầu, tiến độ; tạo cơ sở để chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu, định hướng buổi làm việc.

Quá trình chuẩn bị văn kiện đã cập nhật và cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương mới của Trung ương, Bộ Chính trị; đồng thời tổ chức thảo luận, lấy kiến góp ý của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, chuyên gia, nhà khoa học, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương và cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX tập trung nêu bật thông điệp, mục tiêu của nhiệm kỳ tới: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới toàn diện, phát triển đột phá, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới". Phương châm Đại hội được xác định là: "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Đột phá - Phát triển".

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An, Tổ biên tập Tiểu ban Văn kiện tham dự cuộc làm việc.

Dự thảo Báo cáo xác định 5 quan điểm chỉ đạo theo cách tiếp cận: Phương hướng phát triển, nguồn lực và động lực phát triển; vai trò, trách nhiệm của các chủ thể trong phát triển.

Về mục tiêu tổng quát, xác định theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; bổ sung mục tiêu phấn đấu trở thành "cực tăng trường tầm quốc gia" theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ngày 15/5/2025.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An báo cáo tóm tắt việc chuẩn bị văn kiện và phương án nhân sự tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Về các chỉ tiêu chủ yếu, dự thảo Báo cáo xác định 5 nhóm chỉ tiêu tổng hợp, gồm: Nhóm chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Nhóm chỉ tiêu về kinh tế, khoa học, công nghệ; Nhóm chỉ tiêu về bảo vệ môi trường; Nhóm chỉ tiêu về văn hóa, xã hội và con người; Nhóm chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh. Ngoài ra, một số chỉ tiêu quan trọng, có tính chất chuyên ngành được thể hiện ở phần nhiệm vụ, giải pháp.

Về nhiệm vụ trọng tâm, dự thảo xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào các nội dung về hoàn thiện thể chế, cơ chế vận hành của hệ thống chính trị và các công việc có tính chất đặt nền tảng cho phát triển các lĩnh vực.

Lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương tham dự buổi làm việc.

Về các đột phá, tiếp tục xác định 3 đột phá về thể chế, nhân lực và hạ tầng. Trong đó, đột phá về thể chế, tập trung vào 2 nhóm việc: nhóm tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn, rào cản và nhóm kiến tạo phát triển. Đột phá về phát triển nhân lực, tập trung phát triển nhân lực có trình độ và kỹ năng nghề cao. Đột phá về hạ tầng, tập trung ưu tiên phát triển hạ tầng chiến lược, kết nối, tác động lan tỏa đổi với các lĩnh vực, khu vực của tỉnh.

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, dự thảo Báo cáo xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực.

Lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương tham dự buổi làm việc.

Về phương án nhân sự, Tỉnh ủy đã đánh giá tình hình thực hiện công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với rà soát quy hoạch, đánh giá, bố trí, sắp xếp cán bộ trước Đại hội và xây dựng các đề án nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030, thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự đúng quy định, nguyên tắc, chặt chẽ, phát huy dân chủ, tạo được sự đồng thuận cao. Nhân sự được giới thiệu bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo Chỉ thị số 45-CT/TW và các quy định của Bộ Chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết, đến nay Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Đại hội theo kế hoạch.

Các thành viên Tổ biên tập Tiểu ban Văn kiện tham dự buổi làm việc.

Cùng đó, phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội các cấp và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức Đại hội bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm.

