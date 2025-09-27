Thời sự Bộ Chính trị yêu cầu kiểm điểm việc chậm chi trả chế độ với cán bộ nghỉ do sắp xếp Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận 195 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại phiên họp ngày 26/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy tổ chức thành công đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương theo đúng kế hoạch, chú trọng tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

Các địa phương nghiên cứu kỹ và tiếp tục thực hiện nghiêm các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm báo cáo, văn bản, hội họp không cần thiết; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; tiếp tục rà soát, tinh gọn bộ máy bên trong.

Các địa phương khẩn trương sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, bảo đảm tổ chức bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả theo phương châm "mới phải tốt hơn cũ, nói đi đôi với làm, đoàn kết thống nhất vì nhân dân phục vụ", không để gián đoạn hoạt động công vụ, không bỏ sót nhiệm vụ.

Ảnh: Nguyễn Huế

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Chính phủ rà soát, đánh giá kỹ lưỡng tính khả thi trong thực hiện nhiệm vụ phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền, đề xuất phương án xử lý kịp thời vướng mắc. Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo hướng dẫn hoàn thiện quy hoạch phát triển tỉnh, xã, phường, đặc khu hoàn thành trước ngày 30/10.

Bộ trưởng, bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch UBND các tỉnh, thành chịu trách nhiệm quán xuyến, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Các bộ, ngành khẩn trương sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời, đầy đủ quy trình công tác, cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính với nhiệm vụ đã phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cho cấp tỉnh, cấp xã bảo đảm dễ làm, dễ kiểm tra.

Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị, hoàn thành trong tháng 10; hoàn thiện đề án tiền lương và phụ cấp, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định để áp dụng chung, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương hoàn thành đề xuất phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và bộ máy bên trong các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương phù hợp tình hình mới; hoàn thành trong tháng 10.

Đảng ủy Chính phủ cần làm rõ nguyên nhân, kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chưa nghiêm túc, kịp thời các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chậm thực hiện chế độ, chính sách với các trường hợp nghỉ công tác theo quy định, báo cáo Bộ Chính trị (qua Ban Tổ chức Trung ương) trước ngày 15/10.

Đồng thời, cần hướng dẫn việc chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động đã có quyết định nghỉ hưu, nghỉ thôi việc trước ngày 31/8 chưa được thanh toán; thực hiện xong việc chi trả trước ngày 15/10 với trường hợp đã có quyết định nghỉ trước ngày 31/8.

Cần thực hiện dứt điểm chi trả chế độ, chính sách với cán bộ, công chức

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định trong tuần đầu tháng 10 về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của toàn bộ tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp Trung ương và cấp tỉnh và lập tổ chức đảng tương ứng.

Ngoài ra, rà soát, sắp xếp các cơ quan báo chí trực thuộc cơ quan Trung ương MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ. Hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong tình hình mới.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, bí thư cấp ủy các địa phương trực tiếp quán xuyến, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra thuộc trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương; phân công rõ trách nhiệm và xác định rõ thời gian phải hoàn thành việc khắc phục.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư lưu ý, triển khai ngay việc bố trí, điều động, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức; bố trí đủ cán bộ chuyên môn (nhất là cán bộ có kinh nghiệm về quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin, quản lý giáo dục, y tế…) về cơ sở.

Trong đó, cần thực hiện dứt điểm việc chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động đã có quyết định nghỉ hưu, nghỉ thôi việc trước ngày 31/8, hoàn thành trước ngày 15/10.

Các bộ, ngành, địa phương rà soát, đánh giá thực trạng tình hình đội ngũ cán bộ trước và sau khi sắp xếp; xác định tình trạng thiếu, thừa, nguyên nhân, giải pháp khắc phục, làm rõ việc sắp xếp cán bộ huyện (cũ), xã (cũ).

Bộ, ngành và địa phương báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền để sớm có giải pháp tháo gỡ...