Bộ CHQS tỉnh chúc mừng các giáo xứ nhân dịp Lễ Giáng sinh

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã đến thăm và tặng quà Giáo xứ Trang Đen, xã Nam Hưng (Nam Đàn); Giáo xứ Phúc Yên, xã Thanh Yên (Thanh Chương); Giáo xứ Ngọc Long, xã Công Thành (Yên Thành); Giáo xứ Lộc Thủy, xã Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu).

Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng hoa, chúc mừng Lễ Giáng sinh tới linh mục, hội đồng mục vụ, các chức sắc, chức việc và toàn thể bà con giáo dân Giáo xứ Trang Đen, xã Nam Hưng (Nam Đàn). Ảnh: Trọng Kiên

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã tặng lẵng hoa tươi thắm và gửi lời chúc mừng tới các vị linh mục, hội đồng mục vụ, các chức sắc, chức việc và toàn thể bà con giáo dân đón Lễ Giáng sinh vui tươi, an lành, hạnh phúc. Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh cũng đã gửi lời cảm ơn đến các vị linh mục, hội đồng mục vụ, các chức sắc, chức việc các giáo xứ trong thời gian qua đã tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, phòng, chống thiên tai, xây dựng nông thôn mới…