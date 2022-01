Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác xây dựng đường giao thông phục vụ quốc phòng

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tình hình và tiến hành kiểm tra tại thực địa, đồng chí Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, khắc phục khó khăn, thời tiết để hoàn thành các hạng mục theo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra của đơn vị thi công.

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh tiến hành kiểm tra công tác xây dựng đường giao thông phục vụ quốc phòng - an ninh biên giới trên địa bàn huyện Thanh Chương. Ảnh: Trọng Kiên

Để hoàn thành công tác xây dựng dự án đường giao thông phục vụ quốc phòng - an ninh biên giới trên địa bàn huyện Thanh Chương theo đúng kế hoạch đạt được mục đích yêu cầu đề ra, Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị các đơn vị cần xác định rõ việc xây dựng đường giao thông phục vụ quốc phòng - an ninh biên giới là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ tuần tra biên giới, phát triển kinh tế, chính trị và củng cố thế trận quốc phòng - an ninh trên tuyến biên giới.

Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị các đơn vị cần tập trung tối đa mọi nguồn lực, con người, máy móc, thiết bị nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án và đảm bảo chất lượng công trình. Ảnh: Trọng Kiên

Trong thời gian tới các đơn vị cần tập trung tối đa mọi nguồn lực, con người, máy móc, thiết bị nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án và đảm bảo chất lượng công trình. Trong quá trình thi công thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời khắc phục những khó khăn, nắm chắc tình hình an ninh biên giới; các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị thi công nhằm đảm bảo công trình hoàn thành theo tiến độ đề ra./.