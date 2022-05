Bộ CHQS tỉnh mít tinh hưởng ứng Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2022

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.



Bộ CHQS tỉnh thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đồng thời là lực lượng sẵn sàng cơ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy nổ. Địa bàn đóng quân rộng lớn, cơ sở hạ tầng, vũ khí trang bị kỹ thuật đang quản lý, sử dụng đa dạng về chủng loại.

Chỉ đạo điều hành bổ sung kịp thời các kế hoạch phòng chống cháy nổ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nơi đơn vị đóng quân tổ chức luyện tập thường xuyên, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ. Các đơn vị trong tỉnh đã thực hiện nhiều chế độ chính sách, chăm lo cho người lao động.

Các đại biểu tham quan một số hình ảnh hoạt động trong công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động của Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Trọng Kiên

Với chủ đề “Tăng cường biện pháp giảm thiểu rủi ro an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao hơn nữa nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ và người lao động làm tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động, nhằm cải thiện điều kiện lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, bảo vệ tài sản của Nhà nước, Quân đội và tài sản nhân dân.