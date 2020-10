Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cứu trợ, thăm hỏi nhân dân vùng lũ

Tính đến 10h sáng nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn tiếp tục có mưa lớn. Nhiều xã và thôn vẫn đang bị cô lập. Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tiếp tục huy động lực lượng và phương tiện kỹ thuật nỗ lực hỗ trợ giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Bộ CHQS tỉnh thành lập 5 đoàn công tác để tiếp tế lương thực, thực phẩm cho nhân dân. Trong đó Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tiếp nhận và vận chuyển, tiếp tế 5 tấn lương khô của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 hỗ trợ nhân dân các địa phương bị chia cắt trên địa bàn Thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên, Thanh Chương, Đô Lương, Nghi Lộc. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Nghệ An vận chuyển hàng cứu trợ của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 cho bà con nhân dân xã Châu Nhân (Hưng Nguyên). Ảnh: Trọng Kiên