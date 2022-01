Bộ CHQS tỉnh Nghệ An ký kết chương trình phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh

Tham dự buổi lễ ký kết có Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiệu - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Đại tá Thái Đức Hạnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; đồng chí Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh.



Đại biểu hai đơn vị kết nghĩa, về phía Bộ Tư lệnh thành phố Hồ chí Minh có Trung tướng Nguyễn Văn Nam - Ủy viên BTV Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh. Về phía Bộ CHQS tỉnh Nghệ An có Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Các đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh của Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trọng Kiên

Hoạt động kết nghĩa giữa Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh toàn diện trên các mặt công tác quân sự, chính trị, hậu cần và kỹ thuật. Đó là các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; sẵn sàng huy động, tổ chức lực lượng giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh…

Quang cảnh buổi lễ ký kết. Ảnh: Trọng Kiên

Các cơ quan, đơn vị sẽ thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; công tác dân vận, tuyên truyền, vận động Nhân dân; kinh nghiệm trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu…



Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh ký kết chương trình phối hợp kết nghĩa. Ảnh: Trọng Kiên

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cảm ơn tình cảm tốt đẹp mà Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh dành cho cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Đồng chí cũng mong muốn trên cơ sở phát huy kết quả đạt được, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh cần xác định nội dung, nhiệm vụ cụ thể để công tác phối hợp đạt hiệu quả tốt nhất. Đồng thời, 2 đơn vị cần chỉ đạo các đơn vị trực thuộc của Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tiến hành giao lưu, kết nghĩa học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trên các mặt công tác, từ đó tạo nên một quan hệ khăng khít giữa các cơ quan, đơn vị.