Bộ CHQS tỉnh sẵn sàng cơ động giúp dân khắc phục hậu quả do hoàn lưu bão số 8

Theo dự báo, hoàn lưu bão số 8 kết hợp với không khí lạnh có thể gây mưa to đến rất to trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Lượng mưa phổ biến 100-200 mm/đợt, một số khu vực có thể lên đến 300mm.



Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh lượng mưa tương đối lớn, lượng nước tại các hồ, đập cao. Nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt ở đất ở một số địa phương rất cao.