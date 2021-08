Bộ CHQS tỉnh tập huấn về diễn tập phòng thủ cho các huyện

Ngày 7/8, đoàn công tác Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Nghệ An do Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã tập huấn, bồi dưỡng cho khung diễn tập các huyện Đô Lương, Anh Sơn. Tham gia đoàn công tác còn có Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.



Theo đó, các đại biểu tham gia diễn tập KVPT cấp huyện đã được hướng dẫn, bồi dưỡng một số nội dung như: Đặc điểm tác chiến của địch khi tiến công vào KVPT huyện và hoạt động của cấp ủy, chính quyền, các ban, phòng, ngành đoàn thể trong chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; Thứ tự hành động của cấp ủy địa phương trong các giai đoạn diễn tập; Thứ tự hành động của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện và Trưởng các phòng, ngành trong các giai đoạn diễn tập.

Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Hoàng Anh Qua tập huấn, nhằm thống nhất nội dung cơ bản trong công tác chuẩn bị, chỉ đạo và thực hành diễn tập, vận hành cơ chế theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị trong KVPT huyện; Nghị định 02 của Chính phủ về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Qua đó, làm cơ sở để các huyện Đô Lương, Anh Sơn tổ chức luyện tập, sẵn sàng tham gia diễn tập KVPT tỉnh Nghệ An năm 2021 ngay sau khi ổn định tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn.