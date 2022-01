Bộ CHQS tỉnh tổ chức chương trình 'Tết ấm miền Tây xứ Nghệ'

Trước đó, tại xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhóm thiện nguyện Ngôi nhà và những đứa trẻ trao 52 suất quà Tết (gồm 500 nghìn đồng, 1 cặp bánh chưng, bánh kẹo và dầu ăn) cho 52 gia đình dân tộc Mông và trao tặng áo ấm cho các em học sinh ở bản Piêng Coọc, góp phần giúp bà con có thêm chi phí và nhu yếu phẩm để đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui vẻ, đầm ấm.

Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng trao quà Tết cho Ban Chỉ huy Quân sự các huyện Quỳ Châu, Quế Phong và Tiểu đội Dân quân thường trực xã Tri Lễ (Quế Phong).

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và thành viên nhóm thiện nguyện Ngôi nhà và những đứa trẻ trao quà Tết cho bà con bản Piêng Coọc, xã Mai Sơn (Tương Dương). Ảnh: Công Kiên

Trao tặng áo ấm cho các em học sinh bản Piêng Coọc, xã Mai Sơn (Tương Dương). Ảnh: Công Kiên

Việc tổ chức Chương trình Tết ấm miền Tây xứ Nghệ của Bộ Chủ huy Quân sự tỉnh thể hiện truyền thống tương thân tương ái; kịp thời hỗ trợ, động viên nhân dân vùng sâu, vùng xa vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 và các gia đình chính sách đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 thêm vui tươi phấn khởi, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là vùng biên giới.