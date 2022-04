Bộ CHQS tỉnh tổ chức nhắn tin ủng hộ chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương'

Tham dự buổi nhắn tin ủng hộ có Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, Thủ trưởng các phòng, ban và cán bộ, nhân viên cơ quan Bộ CHQS tỉnh.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Ảnh: Trọng Kiên

Chương trình vận động ủng hộ và nhắn tin “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Cổng thông tin điện tử Nhân đạo Quốc gia 1400 tổ chức là hoạt động có ý nghĩa thiết thực và nhân đạo sâu sắc, nhằm vận động đông đảo nhân dân cả nước nói chung, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nói riêng ủng hộ nguồn lực để hỗ trợ nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ vùng biên giới đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn cả nước; góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.