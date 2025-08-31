Chủ Nhật, 31/8/2025
Xã hội

Bộ CHQS tỉnh trao quà của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đến các gia đình chính sách trên địa bàn Nghệ An

Hoàng Anh 31/08/2025 17:34

Ngày 31/8, đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh trao quà của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đến các gia đình chính sách, các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình các quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tham gia đoàn có Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, thủ trưởng các Phòng: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần – Kỹ thuật và các cơ quan liên quan.

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh trao quà của Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng đến các gia đình chính sách, gia đình dân và quân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Anh

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; chia sẻ, khích lệ, động viên gia đình dân và quân vượt lên hoàn cảnh khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Cùng với đó, triển khai các lực lượng phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả bão, lụt trên địa bàn với tinh thần “Không để người dân nào bị bỏ lại phía sau”.

Đại tá Nguyễn Văn An - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao quà của Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng đến các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Vinh Hưng. Ảnh: Hoàng Anh

Dịp này, được sự ủy quyền của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh đã trao 150 suất quà đến các gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Vinh Hưng và phường Thành Vinh; trao 72 suất quà đến các gia đình quân nhân của lực lượng vũ trang tỉnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đại tá Phạm Đình Trung - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao quà của Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng đến các gia đình chính sách, gia đình quân - dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Anh

Đây là các hoạt động ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ của Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An; góp phần động viên các gia đình chính sách, gia đình quân - dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đồng thời, tăng cường tình đoàn kết quân - dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

