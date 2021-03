Bộ CHQS tỉnh triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành, các đơn vị Quân đội, Công an và Bộ đội Biên phòng đứng chân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.



Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên

Trong năm 2020, địa bàn tỉnh Nghệ An chịu ảnh hưởng trực tiếp 21 đợt lốc xoáy, mưa đá; hoàn lưu của 2 cơn bão (số 5 và số 9); 30 vụ cháy nổ, 29 vụ cháy rừng và 36 vụ tai nạn đường sông, đường biển và đuối nước. Thiên tai, bão lũ, cháy rừng và đuối nước đã làm 47 người chết, 12 người bị thương, 94 xã, phường trên 9 huyện bị ngập lụt, hàng nghìn ngôi nhà bị sập, tốc mái và ngập lụt, ước tính thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên Trên tinh thần chủ động, chuẩn bị đầy đủ về lực lượng, phương tiện, hậu cần để thực hiện nhiệm vụ phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả về kế hoạch và hoạt động phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai. Trong năm 2020, lực lượng vũ trang tỉnh cùng các đơn vị Quân đội đóng trên địa bàn đã huy động hơn 23 nghìn lượt người, cùng hàng trăm lượt ô tô, xuồng cứu hộ, cứu nạn và nhiều phương tiện giúp nhân dân di dời ra khỏi vùng lũ lụt, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cháy nổ. Tham gia khắc phục hậu quả lốc xoáy, mưa đá và tìm kiếm cứu nạn đường sông, đường biển, công tác phòng chống thiên tai, cứu nạn, cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn, lực lượng vũ trang tỉnh đã phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị tham gia phòng, chống hiệu quả tại nhiều huyện, thành, thị…

Lực lượng cứu hộ Ban CHQS huyện Hưng Nguyên giúp người dân xóm 8, xã Châu Nhân bị tai nạn đi cấp cứu trong hoàn lưu bão số 9 năm 2020. Ảnh: Trọng Kiên

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ giúp nhân dân phòng chống thiên tai, năm 2020, Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ đóng quân canh phòng, giáo dục chấp hành kỷ luật, xây dựng chính quy; phối hợp với cấp ủy chính quyền và đơn vị Công an đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là trong các dịp lễ, tết, đón các đoàn khách quốc tế, Trung ương tới thăm và làm việc với tỉnh…



Kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Năm 2021, dự báo tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bão lụt, cháy nổ, cháy rừng… Do đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đóng quân canh phòng, phối hợp chặt chẽ với địa phương trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tiếp tục phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền về công tác phòng, chống các sự cố và thiên tai; chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu, các đơn vị duy trì, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu luôn chủ động về con người, phương án, phương tiện kỹ thuật để sẵn sàng cơ động giúp nhân dân phòng chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt, cháy nổ, cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn.