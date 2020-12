Bộ CHQS tỉnh và MTTQVN tỉnh Nghệ An chúc mừng Lễ Giáng sinh tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) -Chiều nay (21/12), đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và Ủy ban MTTQVN tỉnh Nghệ An do Đại tá Nguyễn Ngọc Hà-Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Lễ Giáng sinh 2020 tại Giáo hạt Bảo Nham, xã Công Thành, huyện Yên Thành.