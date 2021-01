Bộ CHQS tỉnh xuất quân bảo vệ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Lực lượng kiểm soát quân sự sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ tham gia bảo vệ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Trọng Kiên

Phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ xuất quân, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ lệnh, mệnh lệnh của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh.

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị, trang thiết bị bảo vệ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Trọng Kiên

Bên cạnh đó, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, tất cả cán bộ, chiến sĩ, nâng cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu tới cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh. Bổ sung kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, tổ chức luyện tập các phương án bảo đảm chặt chẽ; sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ, xử trí tốt các tình huống có thể xảy ra.

Lực lượng rà phá bom mìn, bắn các phương tiện bay siêu nhẹ trong lễ Giao nhiệm vụ xuất quân bảo vệ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Trọng Kiên

Lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu của các cơ quan, đơn vị được chuẩn bị chu đáo, đủ về quân số, vũ khí trang bị, phương tiện cơ động, thông tin liên lạc bảo đảm thông suốt, cơ động nhanh, giải quyết tốt các tình huống phức tạp, tình huống cứu hộ, cứu nạn xảy ra. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Biên phòng và các đơn vị đóng quân trên địa bàn thường xuyên nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tập trung khu vực trọng điểm, đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, sẵn sàng cơ động xử trí tốt các tình huống.



Lực lượng trực cũng phải duy trì nghiêm kỷ luật, lễ tiết tác phong quân nhân, 100% các cơ quan đơn vị không để xảy ra vi phạm kỷ luật, mất an toàn trong thời gian diễn ra Đại hội; Lực lượng kiểm soát quân sự tăng cường công tác tuần tra, canh gác, kiểm soát quân sự trên địa bàn đóng quân. Tích cực theo dõi, tham gia đấu tranh, phản bác với các thông tin giả, các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch trên không gian mạng./.