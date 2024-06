Thời sự Bộ Công an chọn Nghệ An làm điểm Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở Bộ Công an chọn Nghệ An là 1 trong 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức là điểm Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Công an xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc trao đổi với các lực lượng và người dân về bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Ảnh: Thành Duy

Buổi lễ sẽ được tổ chức vào sáng 1/7 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, đúng vào ngày Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có hiệu lực, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh.

Trước đó, ngày 28/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.

Luật quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác, xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Theo đó, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là một trong những lực lượng quần chúng, được bố trí ở thôn, tổ dân phố, làm nòng cốt hỗ trợ công an cấp xã giúp UBND cùng cấp trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Theo luật định, lực lượng này có nhiệm vụ hỗ trợ nắm tình hình về an ninh, trật tự; hỗ trợ xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; hỗ trợ quản lý hành chính về trật tự xã hội; hỗ trợ vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; hỗ trợ tuần tra, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự khi được điều động.

Tại Nghệ An, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 06 ngày 7/6/2024 quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên; mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng; chế độ, chính sách đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Mỗi thôn, xóm, khối, bản thành lập một Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, bao gồm 1 tổ trưởng (kiêm phó trưởng thôn, xóm, khối, bản) được hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng; 1 tổ phó được hỗ trợ 1,2 triệu đồng/tháng và tổ viên được hỗ trợ 1,1 triệu đồng/tháng.

Về số lượng, mỗi tổ có 3 thành viên đối với những thôn, xóm, bản có số lượng hộ gia đình dưới 350 và khối có số lượng hộ gia đình dưới 500.

Trường hợp các thôn, khối, xóm, bản có số lượng hộ gia đình cao hơn mức trên thì thực hiện theo nguyên tắc: cứ tăng thêm 1/3 số hộ gia đình thì tăng thêm 1 tổ viên. Tuy nhiên, mỗi Tổ bảo vệ an ninh, trật tự không quá 5 thành viên.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 18/2024 ngày 28/6/2024 quy định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; số lượng thành viên của các tổ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, cơ bản Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại các thôn, xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh đều có 3 thành viên; trừ 29 khối, xóm, thôn thuộc địa bàn một số phường, xã tại thành phố Vinh, thị xã Hoàng Mai và một số xã ở huyện: Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành có số lượng 4 đến 5 thành viên mỗi tổ do quy mô dân số đông.

Thực hiện Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 14/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các địa phương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị tất cả các điều kiện từ cơ sở vật chất, cơ sở pháp lý, tuyển chọn lực lượng để tổ chức đồng loạt Lễ ra mắt vào ngày 1/7/2024.

Bộ Công an đã lựa chọn 12 địa phương làm điểm lễ, gồm: Lào Cai, Sơn La, Hải Dương, Nghệ An, Quảng Nam, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Cà Mau.

Ngoài 12 địa phương chọn làm điểm lễ, tất cả các địa phương còn lại trên toàn quốc cũng đã hoàn thành xây dựng và trình UBND tỉnh kế hoạch tổ chức lễ ra mắt vào cùng ngày 1/7.

Bộ Công an cũng đã huy động các nguồn lực để hỗ trợ Công an địa phương nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ theo quy định pháp luật của lực lượng này; đồng thời, chỉ đạo kịch bản chi tiết cho Công an địa phương tổ chức Lễ ra mắt trọng thị, chất lượng, nhưng bảo đảm không phô trương, lãng phí.

Theo Kế hoạch, Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được tổ chức đồng loạt tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chọn 1 địa bàn cấp huyện để tổ chức “điểm”,