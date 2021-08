Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ 100 triệu đồng cho gia đình Trung úy Nguyễn Văn Chiến

Đoàn công tác của Công an tỉnh thăm hỏi, động viên gia đình Trung úy Nguyễn Văn Chiến. Ảnh: Đức Vũ

Tại gia đình Trung úy Nguyễn Văn Chiến ở xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ân cần, thăm hỏi, động viên gia đình cố gắng vượt qua đau thương, mất mát, sớm ổn định cuộc sống.

Thừa ủy quyền của Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An đã chuyển số tiền ủng hộ gồm 50 triệu đồng từ Quỹ Phòng, chống tội phạm; 30 triệu đồng từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND – Bộ Công an; Quỹ Tình nghĩa Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ 20 triệu đồng tới gia đình Trung úy Nguyễn Văn Chiến.

Tai nạn giao thông khiến 1 chiến sĩ công an Quỳnh Lưu tử vong (Baonghean.vn) - Nạn nhân được xác định là Trung úy Nguyễn Văn Chiến thuộc Đội An ninh Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) và hiện đang làm nhiệm vụ tại một chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Quỳnh Văn.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 6/8/2021, khi đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát thuộc xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, do xảy ra va chạm giao thông trên Quốc lộ 1A nên Trung úy Nguyễn Văn Chiến (SN 1995), cán bộ Đội An ninh Công an huyện Quỳnh Lưu đã hy sinh.