Bộ Công an khởi tố TGĐ Công ty cây xanh cùng nhiều đồng phạm

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an chiều 1/8 cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Vụ án xảy ra tại Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc sở Xây dựng Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan và vụ án "buôn lậu" xảy ra tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, bắt bị can để tạm giam 6 tháng đối với 6 trường hợp gồm:

Nguyễn Xuân Hanh, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội; Đỗ Quang Tiến, Giám đốc Xí nghiệp cây xanh cây hoa cây cảnh thuộc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội; Đỗ Khắc Tú Anh, Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán, Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc sở Xây dựng Hà Nội;