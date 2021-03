Bộ Công an kiểm tra công tác cấp Căn cước công dân có gắn chíp điện tử tại Nghệ An

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh Đức Vũ

Làm việc với đoàn công tác Bộ Công an có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh.



Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an các tỉnh báo cáo kết quả bước đầu của "chiến dịch" làm Căn cước công dân. Công tác tuyên truyền được phối hợp tổ chức tốt, đồng thời thành lập các tổ cấp Căn cước công dân (CCCD) lưu động cho người dân, qua đó đã thu hút được đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia.

Quá trình thực hiện, bước đầu còn gặp nhiều khó khăn như thiết bị máy móc chưa ổn định, vân tay của nhiều người dân khó quét, đặc biệt một số huyện ở vùng miền núi, biên giới, tỷ lệ người dân đến làm CCCD còn ít.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Vũ

Riêng tại Nghệ An, Công an tỉnh đã bố trí, tăng cường 176 máy vi tính phục vụ làm CCCD trên địa bàn toàn tỉnh, trung bình đạt 278 hồ sơ/01 máy/01 ngày; Công an các đơn vị đều bố trí 3 tổ công tác làm khép kín cả ngày lẫn đêm. Tại hội nghị, Công an các đơn vị đã chia sẻ kinh nghiệm và cách khắc phục những tồn tại, khó khăn trong thời gian đầu triển khai làm CCCD có gắn chíp điện tử.



Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An khẳng định sẽ thường xuyên quan tâm, chỉ đạo cấp ủy các cấp phối hợp tích cực với lực lượng Công an Nghệ An trong quá trình làm CCCD tại cơ sở, đầu tư phương tiện, máy móc để nâng cao năng suất, hiệu quả làm CCCD.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc vừa được bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Trọng Tuấn

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu quá trình làm CCCD lưu động tại cơ sở cần nghiên cứu, nắm vững về cơ cấu dân cư từng vùng, miền để sắp xếp, bố trí thời gian làm hợp lý, không để người dân chờ đợi quá lâu. Giám đốc Công an các tỉnh và Trưởng Công an cấp huyện cần tăng cường xuống cơ sở, nhất là các vùng sâu, vùng xa để vừa kiểm tra, hướng dẫn và động viên cán bộ chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ.



Thứ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu Công an các tỉnh phải đẩy nhanh tốc độ, nâng cao chất lượng đảm bảo Dữ liệu về dân cư, góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về dân cư, an ninh trật tự.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác kiểm tra quá trình làm CCCD tại thị trấn Hưng Nguyên. Ảnh Đức Vũ

Trước đó, đoàn Công tác của Bộ Công an và Công an các tỉnh đã đến kiểm tra tổ làm CCCD lưu động tại địa bàn thị trấn Hưng Nguyên. Tại đây được bố trí 2 máy quét vân tay, làm việc liên tục từ 7h 30' đến 22 giờ hàng ngày. Trung bình mỗi ngày, tổ tại Hưng Nguyên làm được hơn 500 hồ sơ CCCD.