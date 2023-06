Bộ Công an phát động Cuộc thi giải báo chí với chủ đề 'Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống'

(Baonghean.vn) - Chiều 8/6, Bộ Công an tổ chức phát động Cuộc thi giải báo chí với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”.

Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và phát động cuộc thi giải báo chí với chủ đề "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2023-2025, Bộ Công an tổ chức gặp mặt đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, các cơ quan báo chí, xuất bản trong và ngoài lực lượng công an nhân dân bằng hình thức trực tuyến từ hội trường Bộ Công an đến điểm cầu công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chủ trì Lễ phát động có Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; cùng các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Cùng dự có đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam; Đại diện các cơ quan báo, đài.

Điểm cầu Nghệ An do đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí, truyền hình trên địa bàn tỉnh.

Buổi gặp mặt đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động truyền thông, tuyên truyền và công tác phối hợp tuyên truyền đảm bảo an ninh, trật tự thời gian qua; tiến hành trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương có nhiều thành tích trong tuyên truyền bảo vệ an ninh, trật tự; trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân.

Bộ Công an cũng đã công bố kế hoạch tổ chức cuộc thi và thành lập Ban Tổ chức cuộc thi giải báo chí với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023-2025.

Cuộc thi viết với mục đích, ý nghĩa nhằm tuyên truyền sâu rộng, củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Đồng thời khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của báo chí trong tuyên truyền bảo đảm an ninh, trật tự; khuyến khích, động viên, ghi nhận, tôn vinh phóng viên báo chí và nhân dân trong viết, sáng tác ngày càng nhiều tác phẩm báo chí về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”.