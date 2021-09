Bộ Công an sẽ tích hợp giấy đi đường vào mã QR của công dân

Ngày 9/9, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) tổ chức họp báo thông tin về việc triển khai một số phần mềm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, C06 đã ra mắt phần mềm quản lý công dân nghi nhiễm Covid-19; phần mềm này giúp dễ dàng thực hiện cập nhật tình trạng nhiễm Covid-19 (F0) và nguy cơ nhiễm Covid-19 (F1, F2). Thông tin có sẵn trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ứng dụng ngay trên toàn quốc, không phát sinh chi phí đào tạo, chuyển giao và người vận hành.

Thượng tá Tô Anh Dũng - Phó Cục trưởng C06, Bộ Công an thông tin về việc triển khai một số phần mềm hỗ trợ phòng, chống dịch.

Để triển khai phần mềm nêu trên, Công an các địa phương mới triển khai đã thực hiện cập nhật thông tin F0, F1, F2, F3 lên hệ thống là: 6.355 trường hợp F0; 5.063 trường hợp F1; 6.954 trường hợp F2; 1.114 trường hợp F3.



Cảnh sát khu vực, công an xã, thị trấn thường xuyên cập nhật theo dõi tình trạng của người nhiễm/nghi nhiễm, phục vụ kiểm soát việc giải quyết đi lại; thống kê nhanh, chính xác tổng số công dân thuộc diện F0, F1, F2 trên địa bàn quản lý. Phục vụ kiểm soát tình trạng người dân khi tham gia giao thông và quản lý di biến động dân cư, đặc biệt đối với người có nguy cơ cao nhiễm Covid-19.

Kịp thời đánh dấu nhanh các trường hợp đã chết, thời gian chết để hỗ trợ công tác quản lý cư trú, hộ tịch sau khi tình hình dịch bệnh giảm nhằm phục vụ quản lý nhà nước. Tham mưu cho UBND trong việc hỗ trợ chính sách tử tuất trên địa bàn và công tác hỗ trợ chính sách an sinh xã hội.

Hỗ trợ công tác an sinh đúng người, đúng đối tượng

Để hỗ trợ cho những công dân thuộc diện chính sách, C06 cũng cho ra đời phần mềm quản lý công dân diện chính sách hỗ trợ Covid-19. Phần mềm này được thiết kế trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ứng dụng ngay trên toàn quốc, không phát sinh chi phí đào tạo, chuyển giao và người vận hành.

Thực hiện xác minh nhanh chóng thông tin công dân, đặc biệt là công dân tạm trú, lưu trú, lang thang, cơ nhỡ thuộc diện hỗ trợ nếu kê khai đều được hỗ trợ tại nơi cư trú; giúp công khai, minh bạch, chi trả đúng đối tượng và do được xác minh trên hệ thống dân cư toàn quốc nên 1 công dân không thể nhận 2 lần; đồng thời, bảo đảm công tác phòng, chống tham nhũng.

Bộ Công an đã chủ động chỉ đạo lực lượng Công an triển khai, kết quả đến nay, 63/63 tỉnh, thành phố đã sử dụng phần mềm này. Trên toàn quốc, lực lượng công an xã, phường, thị trấn đã phối hợp UBND cùng cấp thực hiện cập nhật thông tin 547.748 trường hợp thuộc diện chính sách Covid tại nơi cư trú, đã phát tiền trợ cấp cho 486.942 trường hợp nơi cư trú.

Người dân đã quen với khai báo trước khi qua chốt kiểm soát

Hiện tại, C06 đã đưa vào sử dụng ứng dụng VNEID để khai báo y tế và di chuyển nội địa. Ứng dụng VNEID được phát triển trên cơ sở hệ thống khai báo y tế và di chuyển nội địa đã ra đời trước đó tại địa chỉ https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn.

Theo số liệu thống kê của Bộ Công an, đã có 16.921 tài khoản cán bộ sử dụng, tại 6.616 chốt kiểm soát, có 5.263.863/5.310.217 (tỷ lệ 99,1%) tờ khai qua chốt, có 26.549 “shipper” hoạt động tại TP Hồ Chí Minh đã sử dụng phần mềm. Điều này cho thấy, người dân đã hình thành thói quen khai báo y tế và di chuyển nội địa trước khi qua chốt kiểm soát.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát trên đường Lê Viết Thuật, đoạn cuối của xã Hưng Lộc (TP.Vinh) giao với xã Nghi Thái (Nghi Lộc). Ảnh: Tiến Đông

Hiện nay, ứng dụng VNEID đã được đăng tải trên cả 2 kho ứng dụng Appstore và CH Play nên có thể phục vụ đa số người dùng. Thông qua ứng dụng VNEID, hệ thống quét mã QR bằng camera tại các chốt kiểm soát dịch cũng sẽ được thực hiện một cách thuận tiện.

Trong thời gian tới, C06 sẽ nghiên cứu, đề xuất phương án kiểm soát người nước ngoài vào Việt Nam để truy vết và quản lý cư trú với người nước ngoài.

Đặc biệt, theo Thượng tá Tô Anh Dũng - Phó Cục trưởng C06, thời gian tới, C06 sẽ nghiên cứu tích hợp giấy đi đường vào mã QR khi người dân thực hiện khai báo qua ứng dụng VNEID. Nếu thực hiện được điều này, sẽ chấm dứt việc kiểm tra giấy đi đường thủ công, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh./.