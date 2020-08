Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương cho 9 cá nhân ở Nghệ An

Dự lễ có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an Nghệ An.

Trao Kỷ niệm chương của Bộ Công an cho các cá nhân ở Nghệ An có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Ảnh: Mạnh Cường

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở Nghệ An được xây dựng, củng cố ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận những đóng góp quan trọng đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Quyết định tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ ANTQ cho 9 đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Nghệ An.



Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Võ Trọng Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an Nghệ An trao Kỷ niệm chương cho 9 đồng chí, đồng thời chúc mừng và nhấn mạnh đây chính là sự ghi nhận, đánh giá cao của lãnh đạo Bộ Công an đối với những đóng góp công sức, trí tuệ, của các cá nhân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ.

Trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Nghệ An là điểm sáng của toàn quốc và 5 năm liên tục Công an tỉnh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.