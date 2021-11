Bộ Công an thành lập lực lượng An ninh trên không

Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định thành lập Phòng An ninh trên không cho Thiếu tướng Quách Huy Hoàng, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an). Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Ngăn chặn, xử lý những hành vi khủng bố hoặc đe dọa an ninh, an toàn chuyến bay

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2015/NĐ-CP về an ninh hàng không, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục An ninh cửa khẩu (Tổng cục An ninh), nay là Cục Quản lý Xuất, nhập cảnh chủ trì, xây dựng đề án tổ chức và hoạt động của lực lượng An ninh trên không. Cục Quản lý Xuất, nhập cảnh đã phối hợp với các bộ, ban, ngành, đơn vị chức năng tích cực thực hiện nhiệm vụ và báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Đề án vào đầu năm 2020, chủ động tuyển chọn xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện sỹ quan An ninh trên không để triển khai trên các chuyến bay, đường bay, đảm bảo các yêu cầu đề ra.

Theo đó, lực lượng An ninh trên không là lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khủng bố, phòng ngừa và xử lý hành vi can thiệp bất hợp pháp, bảo đảm an ninh trên chuyến bay của hãng Hàng không Việt Nam. Lực lượng An ninh trên không thuộc Cục Quản lý Xuất, nhập cảnh, Bộ Công An đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Cục trưởng Cục Quản lý Xuất, nhập cảnh.

Trung tá Phan Huy Văn - Trưởng phòng An ninh trên không thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhận nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Lực lượng An ninh trên không có nhiệm vụ nắm tình hình có liên quan đến an ninh hàng không; tổ chức thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình liên quan đến âm mưu, phương thức, thủ đoạn và các hành vi đe dọa an ninh, an toàn các chuyến bay trong nước và quốc tế của hàng không dân dụng Việt Nam. Lực lượng An ninh trên không tham mưu, đề xuất với Cục trưởng Cục Quản lý Xuất, nhập cảnh các chủ trương, phương án, kế hoạch, biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ nhằm chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý những hành vi khủng bố hoặc đe dọa an ninh, an toàn chuyến bay; quyết định việc triển khai bố trí lực lượng An ninh trên không trên các chuyến bay nếu có nguy cơ xảy ra các hành vi can thiệp bất hợp pháp vào tàu bay đang bay.



Lực lượng An ninh trên không còn có trách nhiệm phối hợp với Tổ bay xử lý các tình huống can thiệp bất hợp pháp hoặc độc lập xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ đe dọa nghiêm trọng đến an ninh, an toàn tàu bay đang bay, được phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, vũ lực, phương tiện kỹ thuật... theo quy định của pháp luật nhằm vô hiệu hóa các hành vi can thiệp bất hợp pháp trên tàu bay. Lực lượng này còn phối hợp với các hãng hàng không và lực lượng chức năng trong nước, nước ngoài giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trên tàu bay.

Là lực lượng đặc nhiệm có tính chất đặc biệt trong Công an nhân dân

Trung tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định: Việc thành lập Phòng An ninh trên không là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự phát triển, trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng Quản lý Xuất, nhập cảnh nói chung, Cục Quản lý Xuất, nhập cảnh nói riêng, đồng thời đánh dấu sự ra đời lực lượng nòng cốt, chính quy trong bảo vệ an ninh hàng không, tạo nền tảng đưa công tác bảo đảm an ninh hàng không sớm phát triển theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.



Quyết định thành lập Phòng An ninh trên không thể hiện yêu cầu ngày càng cao của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đối với Đảng ủy, lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Cục Quản lý Xuất, nhập cảnh trong công tác bảo vệ an ninh hàng không, đòi hỏi Đảng ủy, lãnh đạo Cục và Phòng An ninh hàng không nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từng bước khẳng định vai trò, vị thế lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh trên không- Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.



Về một số nhiệm vụ công tác trọng tâm, Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Cục Quản lý Xuất, nhập cảnh và Phòng An ninh trên không khẩn trương hoàn thiện các điều kiện còn thiếu về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc và đội ngũ cán bộ để sớm ổn định tổ chức; hoàn thiện các quy chế, quy trình, kế hoạch công tác; tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng của Cục Hàng không dân dụng đề xuất triển khai sỹ quan an ninh trên các chuyến bay theo đúng quy định, lộ trình. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hành lang pháp lý để triển khai hoạt động của lực lượng An ninh trên không; phối hợp đề xuất ký kết các thỏa thuận triển khai an ninh trên không, hợp tác với các quốc gia đã triển khai sỹ quan an ninh trên không.



“Cần thống nhất nhận thức, lực lượng An ninh trên không là lực lượng đặc nhiệm có tính chất đặc biệt trong Công an nhân dân, vừa trực tiếp phòng, chống khủng bố, phòng ngừa, xử lý hành vi can thiệp bất hợp pháp trên chuyến bay dân dụng, vừa triển khai các biện pháp trinh sát bí mật của lực lượng Công an phục vụ phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý từ sớm, từ xa mọi nguy cơ thách thức đe dọa an ninh hàng không”, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.