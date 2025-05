Bộ Công an thông tin về điều tra vụ sữa giả và thuốc giả

Thiếu tướng, Phó Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an Hoàng Anh Tuyên trả lời câu hỏi của báo chí. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, tính đến ngày 29/4, vụ sản xuất, buôn bán, kinh doanh sữa giả và thuốc giả, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 15 đối tượng để điều tra về các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, thực phẩm; vi phạm các quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; đưa hối lộ và môi giới hối lộ.

Tiếp đó là vụ án sản xuất, mua bán hàng giả, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên chia sẻ, đến ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về tội danh sản xuất, buôn bán hàng giả thuốc phòng bệnh, chữa bệnh.

Cũng theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, vụ sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sử dụng kết quả thử nghiệm giả mạo để đưa sản phẩm ra thị trường do Công ty TNHH Herbitech sản xuất, ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với 4 bị can gồm: Phạm Vũ Khiêm - Giám đốc Công ty TNHH Herbitech; Vương Thị Hoa - Lê Thị Hồng Vân, Bùi Thị Thu Hà là Kế toán trưởng, hoặc phụ trách Kế toán của Công ty Herbitech trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay, cùng tội danh vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.