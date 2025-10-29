Xã hội Bộ Công an và tỉnh Nghệ An tổ chức khởi công xây dựng công trình nhà ở người được bảo trợ và nhà ăn Trung tâm Công tác xã hội Chiều 29/10, tại xã Đô Lương, Bộ Công an và tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình nhà ở người được bảo trợ và nhà ăn Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An đã thực hiện nghi thức động thổ xây dựng công trình. Ảnh: Thành Chung

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên – Phó Chánh Văn phòng, Bộ Công an; Đại tá Trần Hồng Quang – Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Về phía Sở Y tế Nghệ An, có các đồng chí: Lê Thị Hoài Chung – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế; Nguyễn Văn Nam – Phó Giám đốc Sở Y tế.

Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An (tiền thân là Trung tâm sản xuất dịch vụ và dạy nghề nhân đạo huyện Đô Lương) được thành lập vào năm 1997; được bàn giao lại cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nghệ An (nay là Sở Y tế Nghệ An) quản lý vào năm 2012.

Thừa ủy quyền, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên – Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đã trao các phần quà của Thượng tướng Phạm Thế Tùng – Thứ trưởng Bộ Công an cho Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận chăm sóc nuôi dưỡng trẻ bị bỏ rơi, lang thang cơ nhỡ, dạy nghề nhân đạo cho các đối tượng chính sách, tật nguyền và các đối tượng khác. Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã hỗ trợ cho hàng ngàn lượt người có hoàn cảnh éo le trên địa bàn tỉnh.

Ở thời điểm hiện nay, Trung tâm đang có 24 cán bộ, viên chức, người lao động; thực hiện chăm sóc cho 66 trẻ bị bỏ rơi, lang thang cơ nhỡ, đối tượng chính sách, tật nguyền. Điều kiện cơ sở vật chất của Trung tâm đã xuống cấp và còn nhiều thiếu thốn, chưa đáp ứng tốt công tác chăm sóc, nuôi dạy trẻ và các đối tượng chính sách.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên – Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an và Giám đốc Sở Y tế Nghệ An thăm hỏi, động viên trẻ đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Trước những khó khăn của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An, Bộ Công an đã đứng ra kêu gọi, hỗ trợ để xây dựng 1 tòa nhà 2 tầng với 16 phòng để làm nơi ở cho trẻ và các đối tượng chính sách; xây dựng 1 nhà ăn có thể đáp ứng cho 200 người sử dụng cùng lúc.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Công an và tỉnh Nghệ An, Công ty cổ phần Mía đường Sông Con và Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An đã đứng ra tài trợ xây dựng 2 công trình này. Tổng giá trị đầu tư là gần 16,4 tỷ đồng. Công trình dự kiến được hoàn thành, đưa vào sử dụng vào ngày 30/4/2026.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên – Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an chỉ đạo hoạt động xây dựng 2 công trình ở Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An đã thực hiện nghi thức động thổ xây dựng công trình. Thừa ủy quyền, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên – Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đã trao các phần quà của Thượng tướng Phạm Thế Tùng – Thứ trưởng Bộ Công an cho Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An.