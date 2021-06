Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ cháy phòng trà làm 6 người tử vong ở Nghệ An

Như tin đã đưa, khoảng 0h15' ngày 15/6, nhiều người dân sinh sống ở đường Đinh Công Tráng, TP. Vinh phát hiện ngọn lửa bùng cháy ở phòng trà Fill tại địa chỉ 146 Đinh Công Tráng.

Đến tầm 1h30' sáng, lực lượng chức năng khống chế được đám cháy, phát hiện có 6 người đã tử vong trong ngôi nhà bị cháy. Ảnh: Nam Phúc. “Ngôi nhà được xây dựng kiên cố, xung quanh toàn bộ là kính chịu lực, đường thoát nạn không có nên các nạn nhân chết do ngạt khói. Quá trình chữa cháy, lực lượng cứu hộ một mặt chữa cháy, một mặt khoanh vùng, triển khai phun nước làm mát ngăn cháy lan sang các khu vực nhà lân cận”, Đại tá Cao Minh Huyền - Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường cho biết thêm.Sau khoảng 20 phút có mặt tại hiện trường, lực lượng chữa cháy đã khống chế, dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình kiểm tra hiện trường sau khi chữa cháy, phát hiện 6 nạn nhân thiệt mạng gồm 4 người trong một gia đình và 2 mẹ con thuê phòng tại đây.

Trước hậu quả nghiêm trọng của vụ cháy, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (C07), Bộ Công an đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác điều tra. Qua phân tích hiện trường , Đại tá Nguyễn Minh Khương - Phó Cục trưởng Cục C07, Bộ Công an cho biết: Tại vị trí phòng ngủ tầng 1 khi lực lượng cứu nạn tiếp cận thì tư thế của các nạn nhân vẫn như đang ngủ, chứng tỏ cả gia đình không hề biết có cháy và lịm dần đi do hít phải khói độc.

Căn nhà bị thiêu rụi. Ảnh tư liệu Còn tại vị trí phòng vệ sinh tầng 3 nơi phát hiện 2 mẹ con thuê trọ thì hai nạn nhân đã cố gắng tìm lối thoát, nhưng lửa cháy quá to chắn cả lối thoát hiểm duy nhất trên tầng 3 nên hai mẹ con chạy vào phòng vệ sinh để cố thủ và lịm dần.Qua công tác điều tra tại hiện trường, cơ quan chức năng cũng cho biết: Do trong nhà không có thiết bị báo cháy tự động nên những người có mặt trong ngôi nhà không phát hiện được sự việc. Đến khi người dân phát hiện vụ cháy thì đã quá muộn. Mặt khác, đồ đạc dễ cháy lại được để chắn cả lối đi thoát hiểm. Bên cạnh đó, khi xảy ra cháy, hệ thống điện không hoạt động nên toàn bộ cửa cuốn của ngôi nhà bị khóa, gây khó khăn cho việc thoát hiểm của nạn nhân cũng như công tác cứu hộ của lực lượng chữa cháy.

Do vậy, cơ quan chức năng cần có khuyến cáo đối với các hộ dân sinh sống trong loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh để người dân chủ động hơn nữa trong công tác phòng ngừa cháy, nổ, lối thoát nạn.

Hiện tại, Công an Nghệ An đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an khẩn trương điều tra để làm rõ nguyên nhân và công bố nguyên nhân gây nên vụ hỏa hoạn khiến 6 người tử vong này.