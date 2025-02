Giáo dục Bỏ dạy thêm, học thêm theo Thông tư 29: Cần tính tới yếu tố 'thời điểm" và 'đặc thù' vùng miền Thay vì dạy học thêm với đối tượng đại trà, Thông tư 29 quy định việc dạy thêm trong nhà trường chỉ thực hiện với 3 đối tượng và không thực hiện thu phí.

Tuy nhiên, với đặc thù vùng, miền, điều này sẽ dẫn đến khó khăn cho nhiều học sinh và trong các nhà trường, ảnh hưởng đến chất lượng dạy học.

Hạn chế dạy thêm, học thêm ở các nhà trường

Ngày 30/12/2024, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ban hành Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm. Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 14/2/2025. Theo đó, với dạy thêm, học thêm trong nhà trường, Thông tư quy định, chỉ dạy thêm 3 đối tượng gồm: học sinh yếu kém; học sinh giỏi; học sinh ôn thi cuối cấp và không thu phí. Ngoài ra, giáo viên các trường không được dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền của học sinh đối với những em đang được nhà trường phân công giảng dạy trên lớp.

Theo quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc quy định giáo viên không được dạy thêm thu tiền với học sinh chính khóa đang học tại trường sẽ tác động mạnh mẽ tới cả người dạy và người học. Khi đó, phụ huynh sẽ giảm áp lực về tài chính, học sinh không phải đua nhau đi học thêm. Không dạy thêm trong nhà trường, sẽ tránh được tình trạng “ép” học sinh đi học, giúp học sinh có nhiều thời gian tự học ở nhà.

Tiết học Ngữ văn của học sinh Trường THCS Diễn Thịnh (huyện Diễn Châu). Ảnh: Mỹ Hà

Tiếp nhận thông tin về Thông tư này, nhiều phụ huynh cho biết họ rất mong chờ khi quy định mới đi vào thực hiện. Một phụ huynh ở thành phố Vinh cho biết: Con tôi đang học lớp 11 ở trường công lập và từ năm lớp 6 đến nay, năm nào cháu cũng đăng ký học thêm tại trường. Dù việc học thêm không phải là quy định bắt buộc nhưng nếu không đăng ký cũng “khó coi”, vì hầu hết học sinh trong lớp đều theo học, trung bình một tuần các cháu sẽ học 3 - 4 buổi. Với lịch học như thế, gần như các ngày trong tuần các cháu sẽ phải học ở trường, chiều, tối còn phải đi học thêm ở bên ngoài. Như vậy, lịch học quá nặng, mất nhiều thời gian và tốn khá nhiều chi phí. Học kỳ 1 vừa qua, tôi vừa đóng hơn 3 triệu đồng tiền học thêm ở trường cho con.

Tuy vậy, cũng có một số phụ huynh đồng tình với việc dạy thêm ở các nhà trường, bởi các con được quản lý, thầy cô dạy sát với đối tượng học trò và học phí khá thấp.

“ Nhu cầu học thêm của phụ huynh, học sinh là có thật, nếu Bộ cấm dạy thêm trong trường thì dĩ nhiên các em sẽ tìm cách học thêm ngoài trường, nhưng học ngoài trường là học ở đâu. Ở đâu có cơ sở vật chất đảm bảo như ở trường? Hay bộ “tạo điều kiện” cho các em bị “giam” trong căn phòng 20m2 suốt cả buổi (cả sáng và chiều) không được ra chơi (vì nếu ra chơi sẽ mất an toàn). Một phụ huynh ở Nghệ An bày tỏ

Về phía các thầy cô, việc dừng dạy thêm, cũng khiến nhiều người lo lắng, nhất là với những lớp cuối cấp.

Là giáo viên đang dạy khối lớp 9, cô giáo Hoàng Thị Yến (Trường THCS Diễn Thịnh cho biết): Mỗi năm, môn Ngữ văn của chúng tôi chỉ dạy thêm 18 buổi. Dù số lượng không nhiều nhưng hết sức quan trọng. Nếu chỉ học trên lớp, chúng tôi chủ yếu chỉ dạy được kiến thức trong sách giáo khoa, ra bài tập cho học sinh về nhà. Còn tại các buổi học thêm, cô và trò sẽ có thời gian để rèn luyện các kỹ năng và nâng cao kiến thức, tiếp cận với việc ôn thi cuối cấp.

Cần tính tới yếu tố "đặc thù"

Lâu nay, ngoài các trường tiểu học, hầu hết các trường THCS và THPT trên địa bàn tỉnh đều tổ chức dạy thêm, học thêm cho học sinh ở trường vào các buổi chiều. Mức thu học phí trung bình từ 20.000 – 40.000 đồng/ buổi, tùy thuộc vào từng trường, vào số tiết học. Việc thu phí dạy thêm, học thêm ở Nghệ An được thực hiện theo Nghị quyết số 31/NQ – HĐND tỉnh.

Qua tìm hiểu được biết, mức học phí cho mỗi học sinh ở các nhà trường thấp hơn khá nhiều so với mức thu phí ở bên ngoài. Như với thành phố Vinh, giá tiền học thêm ở ngoài dao động từ 80.000 – 200.000 đồng/buổi/học sinh. Ở các huyện khác, mức học thêm dao động từ 35.000 - 50.000 đồng/buổi/học sinh.

Việc học thêm hiện nay dường như là nhu cầu tất yếu và nếu không học thêm, học sinh sẽ khó hoàn thành tốt các kỳ thi, nhất là với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 hoặc kỳ thi tốt nghiệp xét tuyển vào đại học. Như vậy, so với học thêm ở ngoài, việc học thêm trong nhà trường sẽ tiết kiệm khá nhiều chi phí.

Thầy giáo Phan Hữu Túc - Hiệu trưởng Trường THCS Diễn Thịnh (huyện Diễn Châu) cho biết: Ở trường chúng tôi, mỗi năm học sinh sẽ học 70 buổi với tất cả các môn học. Tuy nhiên, số buổi ở các môn học khác nhau, nhiều nhất là Toán, Văn, tiếng Anh, trung bình mỗi buổi học học sinh đóng chỉ hơn 20.000 đồng. Nếu học thêm ở nhà trường, các em sẽ có lợi vì sẵn cơ sở vật chất, giáo viên được lựa chọn từ những người có năng lực, có chuyên môn, nhà trường giám sát về chất lượng và có cam kết.

Học sinh huyện Nghi Lộc tham gia Kỳ thi khảo sát học sinh giỏi. Ảnh: Mỹ Hà

Trường THCS Diễn Thịnh nằm ở vùng trung tâm huyện Diễn Châu. Qua thống kê của nhà trường, hiện gần 100% học sinh đăng ký học thêm ở trường; số còn lại học thêm ở ngoài nhưng không nhiều với lý do học phí cao hơn và không có nhiều trung tâm để học. Dù ở vùng thuận lợi, nhưng khu vực thị trấn Diễn Châu chỉ có vài trung tâm dạy thêm với số lớp ít ỏi, hoạt động nhỏ lẻ, đáp ứng được một phần rất nhỏ so với số lượng học sinh toàn vùng. Giáo viên ở các trung tâm chủ yếu là giáo viên ở các trường quanh khu vực và mức học phí thường cao hơn so với học ở trường (khoảng 35.000 đồng/buổi).

Trên toàn tỉnh, ngoài thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và một số vùng thuận lợi, phụ huynh, học sinh có nhiều cơ hội để chọn cô, chọn lớp, chọn trung tâm học thêm. Còn lại, đại đa số học sinh chủ yếu chọn học thêm trong nhà trường. Việc dạy thêm nhằm bồi dưỡng cho những học sinh có năng lực, nhưng bên cạnh đó, còn phụ đạo những học sinh yếu, kém để các em nâng cao kiến thức.

Từ thực tế trên, việc cấm dạy thêm, học thêm ở các nhà trường sẽ dẫn đến những khó khăn, nhất là với những trường xa trung tâm.

Chia sẻ điều này, cô giáo Nguyễn Thị Hà - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn (huyện Diễn Châu) bày tỏ sự băn khoăn khi Thông tư 29 được thực hiện vào học kỳ II, khi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 chỉ còn mấy tháng và đây lại là kỳ thi đầu tiên thực hiện theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới.



“ Chúng tôi thực sự cảm thấy rất đột ngột bởi từ đầu năm học nhà trường đã xây dựng kế hoạch về giáo dục, trong đó có kế hoạch dạy thêm, học thêm. Chúng tôi cũng đã ký cam kết với tất cả giáo viên, phụ trách bộ môn ở cả 3 khối lớp về chất lượng giáo dục. Nếu Thông tư triển khai vào thời điểm khác như cuối hoặc đầu năm học sẽ giúp các nhà trường chủ động hơn trong quá trình thực hiện. Thực tế, với một trường có tỷ lệ học sinh đăng ký vào các trường đại học tốp đầu cả nước rất lớn như trường chúng tôi, nếu các em không được học thêm, không có điều kiện học mở rộng ngoài chương trình thì sẽ gặp khó khăn khi tiếp cận với các kỳ thi hiện nay. Việc dạy thêm, học thêm, một phần sẽ giúp giáo viên có thêm thu nhập bằng chính khả năng, bằng chính chất xám, nhưng điều quan trọng hơn là giúp nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường... Một khi các kỳ thi vẫn còn nhiều áp lực thì việc học thêm là nhu cầu tất yếu, là nguyện vọng chính đáng của phụ huynh, học sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Hà - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn

Giờ học của học sinh Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn (huyện Diễn Châu). Ảnh: Mỹ Hà

Với những khó khăn trên, hiện nay, sau khi Thông tư 29 được ban hành, các trường học ở Nghệ An đều đang lúng túng về việc triển khai nhiệm vụ dạy học trong học kỳ II và chuẩn bị “tăng tốc” để chuẩn bị cho các kỳ thi vào cuối năm học.

Về nội dung này, trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền rà soát, kiểm tra, nắm bắt thông tin báo chí phản ánh về các vấn đề nêu trên để kịp thời có giải pháp xử lý phù hợp theo thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành; báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền./.