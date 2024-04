Bộ đội biên phòng Nghệ An 'cất vó' đường dây vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sau gần 6 tháng lập án điều tra, Phòng Phòng chống ma tuý và tội phạm Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với các đồn Biên phòng Mường Ải, Tam Hợp, Nậm Càn, Na Ngoi và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, đã phá thành công Chuyên án NA 1123.

Những ngày đầu tháng 11/2023, lực lượng phòng, chống ma tuý và tội phạm BĐBP Nghệ An nhận được thông tin về một đường dây chuyên cung cấp ma tuý từ bên kia biên giới về Việt Nam với số lượng lớn, chúng sẵn sàng cung cấp đến tận nơi khi khách hàng có nhu cầu.

Trên cơ sở đó, các trinh sát đã vào cuộc điều tra, xác minh và lực lượng chức năng đã nắm bắt được thủ đoạn hoạt động cũng như phương thức vận chuyển mà các đối tượng của đường dây ma tuý xuyên quốc gia này thường áp dụng. Theo tài liệu các trinh sát thu thập được, trong đường dây nổi lên có Cở Xồng, mới khoảng 30 tuổi trực tiếp điều hành đường dây, vừa là đầu mối điều phối hàng Cở Xồng cũng sẵn sàng trực tiếp vận chuyển hàng cho đối tác nếu được trả tiền công hậu hĩnh.

Do chuyên án được lập cuối năm, trùng vào dịp Tết Nguyên đán của phía Việt Nam, mặc dù phía đối tác rất cần hàng nhưng để đảm bảo an toàn nên Cở Xồng không tổ chức giao hàng cho phía đối tác, theo y do những ngày này lực lượng chức năng tăng cường các hoạt động tuần tra, bảo vệ biên giới nên nếu hoạt động rất dễ bị phát hiện, bắt giữ.

Những ngày đầu tháng 4/2024, Cở Xồng nhận được điện thoại của đàn em thân tín là Cha Mềnh Vừ thông báo có một người đàn ông ở huyện Mường Mộc, tỉnh Xiêng khoảng (Lào) nhờ tìm mối mua giúp ma túy để mang sang Việt Nam cho đối tác. Sau khi thống nhất được giá cả Cở Xồng đã điều hàng về nhà chờ ngày mang sang Việt Nam cho đối tác.

Sáng ngày 4/4/2024, trong vai người thân từ Lào sang Việt Nam để thăm thân và mời ăn Tết cổ truyền Punmimay của dân tộc Lào, Cở Xồng và Cha Mềnh Vừ chở nhau trên 1 chiếc xe máy, cùng số lượng ma tuý theo thoả thuận với phía đối tác hướng biên giới Việt Nam để giao hàng.

Ngay lập tức, thông tin được các trinh sát báo về Ban Chuyên án, đội hình đánh án được triển khai hoàn chỉnh tại địa điểm thuộc bản Huồi Khe, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn để đánh án.

Đến khoảng 9h15’ cùng ngày, chiếc xe máy cùng 2 người đàn ông có hình dạng như các trinh sát báo về xuất hiện. Thời cơ đánh án đã chín, lực lượng mật phục đã yêu cầu 2 người đàn ông dừng xe để kiểm tra, gặp lực lượng chức năng các đối tượng định vứt tang vật bỏ chạy về phía bên kia biên giới để trốn thoát, nhưng các trinh sát đã kịp thời khống chế đưa hai đối tượng về Đồn Biên phòng Mường Ải để điều tra làm rõ.

Tại Đồn Biên phòng Mường Ải, đối tượng cầm lái khai nhận là Cở Xồng (SN 1994), Quốc tịch Lào, hộ khẩu thường trú bản Nỏng Pong, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào), nghề nghiệp tự do và đối tượng ngồi phía sau là Cha Mềnh Vừ (SN 1978), Quốc tịch Lào, hộ khẩu thường trú bản Phôn Hồng, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào).

Khám xét túi đồ các đối tượng mang theo, lực lượng BĐBP thu giữ 36.000 viên nén màu hồng (hai đối tượng khai nhận là ma tuý tổng hợp dạng hồng phiến), 1 xe máy, 1 dao nhọn, 3 điện thoại và một số vật chứng có liên quan.

Theo lời khai của các đối tượng, số hàng trên nếu được giao trót lọt cho phía đối tác Việt Nam, ngoài tiền hàng, các đối tượng sẽ nhận được tiền công là 6.000 USD . Tuy nhiên, khi đến địa điểm trên thì bị lực lượng BĐBP Nghệ An phát hiện, bắt giữ.

Hiện, lực lượng Bộ đội biên phòng Nghệ An đang mở rộng điều tra vụ án, hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.