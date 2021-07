Bộ đội Biên phòng Nghệ An chung tay xây mái ấm cho hộ nghèo

Bà Thế chia sẻ: “ Lam lũ hơn nửa đời người không làm được ngôi nhà, nay lại già yếu việc làm nhà lại càng khó hơn. Rất may cho tôi là được Đồn Biên phòng quan tâm xây giúp cho tôi ngôi nhà kiên cố để ở. Chắc chắn mùa mưa năm nay tôi không phải chạy sang nhà hàng xóm để trú nhờ nữa rồi. Trước đây có nằm mơ tôi cũng không nghĩ tới, cảm ơn bộ đội rất nhiều”. Ảnh: Đình Tuân

Do phải phơi mình giữa cái nắng “cháy da, cháy thịt” nên những chiếc áo của các chiến sĩ thấm đẫm mồ hôi. Tuy thời tiết vùng biên khắc nghiệt, nhưng anh em trong đơn vị vẫn cố gắng đóng góp công sức để sớm hoàn thành và bàn giao nhà cho bà Thế đúng kế hoạch. Ảnh: Đình Tuân

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Quang cho biết: Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, đối với các chiến sĩ Biên phòng. Trong nhiều năm nay đơn vị chúng tôi đã phân bố thời gian hợp lý và khoa học để tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội như: xây nhà, tặng con giống, tặng quà cho người nghèo; giúp dân làm đường, cấy lúa, dựng nhà... Riêng năm nay, mặc dù bị ảnh hưởng dịch Covid-19, nhưng đơn vị vẫn triển khai được 3 công trình: Ngoài làm nhà cho bà Thế, còn làm bể nước cho người dân, xây dựng các công trình phụ trợ cho điểm Trường Mầm non bản Tùng Hương. Ngoài ra tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, không để lọt các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, tuyên truyền đồng bào vùng biên phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Đình Tuân