Bộ đội biên phòng Nghệ An đạt giải Nhất hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực III

Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 khu vực III có sự tham dự của 23 thí sinh, là những báo cáo viên xuất sắc nhất được lựa chọn từ hội thi của 17 tỉnh, thành phố gồm: Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cà Mau, Tiền Giang, Long An, Sóc Trăng và Đảng bộ Công an, Đảng bộ Quân đội. Mỗi thí sinh trải qua 3 phần thi: Soạn đề cương thuyết trình; thuyết trình; trả lời câu hỏi của Ban giám khảo, nội dung các câu hỏi của Ban giám khảo liên quan trực tiếp đến bài thuyết trình, có mở rộng để kiểm tra kiến thức, kỹ năng của báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Theo đánh giá của Ban tổ chức Hội thi, các thí sinh có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần thi của mình. Ở phần thi soạn đề cương, hầu hết báo cáo viên chuẩn bị đề cương chu đáo, nội dung chính xác và trình bày đẹp. Ở phần thi thuyết trình, nhiều thí sinh thể hiện được năng lực chuyên môn nghiệp vụ, thuyết phục được Ban Giám khảo và khán giả. Các chủ đề thể hiện sự đa dạng theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong đó tập trung phân tích làm rõ những tư tưởng, quan điểm của Đảng, điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIII về chủ đề Đại hội; vấn đề về an ninh con người; trách nhiệm nêu gương của đảng viên; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước; xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (bên phải) và đồng chí Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh trao giải Nhất cho thí sinh Trần Quang Trung. Ảnh P.L Bên cạnh đó, các thí sinh đã bám sát thực tiễn của địa phương, đơn vị, vị trí công tác vào phần thi trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo; nhiều bài thuyết trình đề cập đến những khía cạnh nội dung và lối diễn đạt cảm xúc, tạo ấn tượng với người nghe. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 05 giải Ba và 14 giải Khuyến khích cho các thí sinh.



Thượng tá Trần Quang Trung - Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh Nghệ An, Bộ Tư lệnh BĐBP thuộc đội tuyển báo cáo viên Đảng bộ Quân đội tham gia hội thi với chuyên đề: Xây dựng và phát huy mạnh mẽ thế trận lòng dân trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân và nền An ninh nhân dân trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã được Ban tổ chức trao giải Nhất.

Được biết trước đó, Thượng tá Trần Quang Trung tham gia Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp Bộ Tư lệnh BĐBP đã giành Giải Nhất và Hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân do Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức đã đạt Giải Nhì./.