Bộ đội Biên phòng Nghệ An giúp dân chạy lũ

Tại địa bàn 2 xã Mường Típ, Mường Ải, huyện Kỳ Sơn, Đồn biên phòng Mường Ải đang khẩn trương phối hợp với chính quyền 2 xã sơ tán 158 hộ dân nằm trong khu vực sạt lở núi thuộc các bản Vàng Phao, Na Mỳ, Xốp Phe của xã Mường Típ và bản xốp Phong xã Mường Ải đến các khu sơ tán an toàn.Trung tá Phan Văn Hưng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mường Ải cho biết: Do mưa lớn liên tục nhiều giờ liền, các điểm có nguy cơ sạt lở rất cao. Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng của đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động và di dời các hộ dân đến nơi an toàn. Đơn vị hỗ trợ các gia đình neo đơn, người già trẻ em di dời đến nơi an toàn trước, đồng thời để đảm bảo cuộc sống cho người dân tại nơi sơ tán; phối hợp với địa phương trước mắt hỗ trợ mì tôm, nước uống và lương khô cho bà con.