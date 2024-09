Kinh tế Bộ đội Biên phòng Nghệ An giúp dân khắc phục hậu quả giông lốc Do ảnh hưởng của bão số 3, ngày 7/9, một số địa bàn các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn có mưa to, giông lốc đã làm tốc mái nhà và sạt lở đất đá.

Đất đá đổ vào nhà dân tại xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: H.T

Ngay khi nhận được thông tin, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã huy động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương và bà con giúp các hộ gia đình bị thiệt hại khắc phục hậu quả.

Tại bản Phá Kháo, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, mưa to và giông lốc đã làm tốc mái nhà của 3 hộ, đồn Biên phòng Nhôn Mai huy động cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong mưa khắc phục hậu quả. Do các hộ bị thiệt hại không có mặt tại nhà nên cán bộ, chiến sĩ đã giúp sắp xếp lại các đồ dùng bị gãy đổ, che chắn các vật dụng sinh hoạt, đảm bảo an toàn.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An lợp lại mái nhà cho người dân ở bản Mai Sơn, Tương Dương. Ảnh: H.T

Tại xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, mưa lớn ngày 7/9 đã làm sạt lở đất đá ở địa bàn bản Khe Linh và Huồi Phuôn 1. Để đảm bảo an toàn cho người dân, Đồn Biên phòng Keng Đu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng khảo sát, vận động các hộ dân trong vùng nguy hiểm di dời đến địa điểm an toàn.