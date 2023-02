Bộ đội Biên phòng Nghệ An khai giảng khoá huấn luyện chiến sĩ mới

(Baonghean.vn) - Theo tạp chí The Economist của Anh, Ukraine đang ở một vị thế bấp bênh xuất phát từ các vấn đề của các nước phương Tây.

(Baonghean.vn) - Sáng 25/2, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1.

(Baonghean.vn) - Nguyễn Trọng Tuấn đang tạo được ấn tượng khá mạnh trong mắt người hâm mộ xứ Nghệ, khi đã thể hiện tốt vai trò nhạc trưởng trên hàng công của U17 Sông Lam Nghệ An. Hy vọng cầu thủ này sẽ giữ được phong độ, qua đó giúp U17 Sông Lam Nghệ An tiến xa ở Giải U17 Quốc gia 2023.

(Baonghean.vn) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An tại hội nghị triển khai công tác Quỹ tín dụng nhân dân năm 2023.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, ông sẽ không tham gia các cuộc đàm phán với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.

Giá xăng dầu hôm nay (25/2) trên thị trường thế giới vẫn tiếp đà tăng. Giá dầu leo dốc do lo ngại thiếu hụt nguồn cung.

Cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Ninh cùng các thuộc cấp đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an truy tố bởi nhận hàng chục tỷ đồng trong quá trình giúp doanh nghiệp trúng thầu với giá thiết bị thầu đã được nâng khống.

(Baonghean.vn) - Ngày 24/2 UBND tỉnh Nghệ An công bố kết luận kiểm định chất lượng công trình và yêu cầu di chuyển người và toàn bộ tài sản ra khỏi nhà chung cư có mức độ nguy hiểm cấp D, Nhà C8 thuộc Khu C, khu chung cư Quang Trung, thành phố Vinh.

(Baonghean.vn) - Mỗi ngày tiếp nhận khoảng 300 bệnh nhân, công việc của đội ngũ cán bộ, nhân viên Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An hết sức áp lực. Với nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, những “Thiên thần áo trắng” luôn quyết tâm giành lại sự sống cho người bệnh.

(Baonghean.vn) - Hôm nay 24/2/2023, tròn 1 năm kể từ Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Nhân sự kiện này, Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với PGS. TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Công an.

(Baonghean.vn) - Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2; Đoàn công tác Tỉnh ủy làm việc tại Quỳ Châu; Hơn 100 học sinh Nghệ An tham dự cuộc thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2023; Đường phố ở TP. Vinh xuất hiện nhiều người ăn xin… là những thông tin nổi bật ngày 24/2.

(Baonghean.vn) -Lê Đình Long Vũ ghi bàn ở phút bù giờ, mang về chiến thắng sát nút cho U17 Sông Lam Nghệ An trước U17 Hưng Yên tại lượt về bảng B, vòng loại U17 Quốc gia 2023.

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn, lạm phát diễn ra ở nhiều nước, nhưng hoạt động xuất khẩu của tỉnh Nghệ An vẫn tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng.

(Baonghean.vn) - Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuấn Hùng, trú tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.