Pháp luật

Bộ đội Biên phòng Nghệ An kịp thời cứu hộ tàu cá gặp nạn trên biển

Sáng 25/5, một tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Bình gặp sự cố ngay cửa biển Cửa Hội (Nghệ An) trong điều kiện thời tiết xấu. Nhận được tín hiệu cứu nạn khẩn cấp, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã nhanh chóng điều động lực lượng, kịp thời ứng cứu, đảm bảo an toàn cho phương tiện và tính mạng các thuyền viên.