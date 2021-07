Bộ đội Biên phòng Nghệ An nâng cấp các biện pháp phòng, chống dịch

Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã thành lập và duy trì 34 chốt phòng, chống dịch cố định, 18 tổ kiểm soát lưu động với quân số 400 đồng chí (trong đó BĐBP: 264 người, Công an: 23, Hải quan: 10, Dân quân: 33, Quân sự tăng cường: 66, Y tế: 4). Thành lập 22 tổ đón lõng, 46 tổ công tác, trạm kiểm soát biên phòng, trạm quân - dân y với 379 đồng chí kết hợp thực hiện nhiệm vụ thường xuyên với công tác phòng, chống dịch (trong đó BĐBP: 311, Công an: 24, Hải quan:10, Dân quân: 26, Y tế: 16, rừng phòng hộ 2). Tuyến biển: Duy trì 6 trạm kiểm soát biên phòng với 36 đồng chí thực hiện nhiệm vụ kiểm soát cửa sông, cửa lạch kết hợp kiểm soát xuất, nhập cảnh trái phép bằng đường biển và phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, BĐBP cũng xây dựng kiên cố và bán kiên cố 34 tổ, chốt và các dụng cụ thiết bị đi cùng; trong đó, có 11 chốt kiên cố, 23 chốt bán kiên cố (nhà sắt thép lắp ghép do Bộ Tư lệnh BĐBP bảo đảm (18 chốt) và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh bảo đảm (5 chốt).

Đối với các tổ chốt phòng, chống dịch Covid - 19 duy trì 100% quân số trực 24/24h, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch Covid - 19.