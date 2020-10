Bộ đội Biên phòng Nghệ An tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Khu Di tích lịch sử Truông Bồn

Đoàn đại biểu BĐBP Nghệ An dâng hoa, dâng hương tại khu Di tich lịch sử Truông Bồn. Ảnh: Hải Thượng

Thành kính dâng hoa, dâng hương lên anh linh các anh hùng liệt sỹ, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An bày tỏ lòng thành kính, cảm phục và tri ân sâu sắc đối với 13 liệt sỹ TNXP và các liệt sỹ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.



Trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ khốc liệt, cung đường huyền thoại Truông Bồn là huyết mạch giao thông chi viện sức người, sức của từ hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ. Ảnh: Hải Thượng

Trước hương hồn các anh hùng, liệt sỹ, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Nghệ An nguyện hứa, quyết tâm khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, để xứng đáng với công lao và sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước./.