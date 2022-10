Bộ đội quân hàm xanh ở lại với nhân dân vùng lũ đến khi hết việc mới về

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Lũ đến, những người lính mang quân hàm xanh vội vã lao vào tâm lũ để ứng cứu, hỗ trợ cho bà con. Lũ rút, các anh vẫn còn ở lại để chung tay khôi phục cuộc sống cho bà con dân bản.

Không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn lũ, nhưng sạt lở đất cũng khiến ngôi nhà của anh Lương Văn Thắng, bản Sơn Thành, xã Tà Cạ rơi vào diện phải di dời khẩn cấp. Ngoài gia đình anh, còn có 30 hộ cũng trong tình trạng nguy hiểm phải di dời. Nhà neo người, nhưng may thay, gia đình anh Thắng được các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Nghệ An đến giúp tháo dỡ nhà đưa đến nơi an toàn. Chưa có chỗ ở, bộ đội lại dựng nhà tạm để gia đình anh có nơi ăn chốn ở trong những ngày chờ tái định cư nơi mới.

Đại tá Hồ Quyết Thắng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: "Chúng tôi đang dồn toàn lực phối hợp với nhân dân tiến hành tháo dỡ khẩn cấp những ngôi nhà ở các vị trí xung yếu, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất trong thời gian tới để đảm bảo an toàn. Đồng thời, chúng tôi giúp người dân dựng nhà tạm để ở. Những người lính quân hàm xanh sẽ không để bà con đói rét và ở lại với bà con đến khi hết việc chúng tôi mới trở về".

Đến thời điểm này, bộ đội Nghệ An đã huy động trên 150 cán bộ, chiến sĩ, có mặt tại điểm nóng tâm lũ xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn cùng với chính quyền địa phương và các lực lượng khác dựng lại cuộc sống cho nhân dân. Khó khăn rồi sẽ qua đi, nhưng tình cảm quân dân ấm áp nơi đây sẽ mãi in sâu trong lòng người dân địa phương và các chiến sĩ mang quân hàm xanh nơi vùng biên của Tổ quốc.