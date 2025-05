Giáo dục Bộ GD-ĐT nêu những điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2025 Đại diện Bộ GD-ĐT đã thông tin những điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đối với các thí sinh dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Sáng nay (27/5), Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Văn Mạnh

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho hay, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có những điểm khác biệt so với những năm trước. Cụ thể, năm nay kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên theo Chương trình phổ thông mới. Bên cạnh đó, kỳ thi năm nay cũng tổ chức cho học sinh theo học 2 chương trình, trong đó có khoảng 25.000 thí sinh dự thi theo Chương trình phổ thông 2006. Việc này cũng sẽ tác động đến công tác coi thi, sắp xếp phòng thi cũng như ra đề, in sao đề,...

Ông Thưởng cũng đặc biệt lưu ý cán bộ thanh tra những nội dung dễ xảy ra tiêu cực, rủi ro.

Ví dụ như khu vực nhà vệ sinh có thể là điểm cất giấu điện thoại của thí sinh hay không. Bởi nhu cầu của thí sinh là tất yếu, trong khi với sự phát triển của AI, thí sinh chỉ cần ít thời gian ở khu vực nhà vệ sinh tìm kiếm là ra hướng dẫn.

“Công việc này trước nay có thể chúng ta chưa để ý, nhưng giờ đây cũng cần phải lưu tâm”, ông Thưởng nói.

Ông Thưởng cũng lưu ý tính chất công việc thanh tra, kiểm tra không thể qua loa. “Đây là công việc mà có thể chỉ là những sơ suất nhỏ nhưng để lại hậu quả lớn”, ông Thưởng nói.

GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT). Ảnh: Thanh Hùng

GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) chia sẻ những điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đối với các thí sinh dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Cụ thể, kỳ thi được tổ chức thành 3 buổi, gồm 1 buổi thi môn Văn, 1 buổi thi môn Toán và 1 buổi tổ chức bài thi tự chọn. Các thí sinh dự thi sẽ được sắp xếp theo tổ hợp bài thi tự chọn để tối ưu phòng thi, điểm thi.

Năm nay, sử dụng kết hợp điểm đánh giá quá trình (học bạ) và kết quả thi trong xét công nhận tốt nghiệp THPT theo tỷ lệ 50-50, trong khi năm ngoái chỉ 30% là điểm học bạ. Điểm trung bình học bạ các năm được tính theo trọng số. Chứng chỉ ngoại ngữ vẫn tiếp tục được sử dụng để miễn thi trong xét công nhận tốt nghiệp THPT nhưng không được quy đổi thành điểm 10 trong xét công nhận tốt nghiệp như trước đây; công thức tính điểm xét tốt nghiệp không có điểm ngoại ngữ trong trường hợp này.

Về điểm khuyến khích, bỏ cộng điểm chứng chỉ nghề đối với tất cả các thí sinh; bỏ cộng điểm chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, bằng trung cấp nghề đối với thí sinh giáo dục thường xuyên.

Bên cạnh đó, cho phép thí sinh là người nước ngoài được sử dụng chứng chỉ tiếng Việt để miễn thi môn Ngữ văn trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Ngoài ra, ông Chương cho biết thêm, điểm mới khác là đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (đối với thí sinh theo học chương trình phổ thông mới) có thể được in trên 1 tờ A3 (in 2 mặt), thay vì in 4-5 tờ A4 như đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Thời gian giữa 2 môn thi trong bài thi tự chọn/tổ hợp là 15 phút, thay vì 10 phút như năm ngoái.

Ông Phạm Long Âu, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (A06), Bộ Công an. Ảnh: Thanh Hùng.

Ông Phạm Long Âu, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (A06), Bộ Công an cho hay, hiện nay, tình trạng sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong các kỳ thi đang trở thành vấn đề đáng lo ngại, từ các tai nghe siêu nhỏ, camera được ngụy trang cho đến các thiết bị truyền tin tinh vi,... nhằm vượt qua kỳ thi một cách không trung thực.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Công an cũng trình bày cách nhận biết, phát hiện thiết bị công nghệ cao có thể gian lận trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Bộ GD-ĐT cho biết, Bộ và các vụ, cục của Bộ Công an đã có những phương án phòng ngừa, ngăn chặn và kịp thời xử lý những trường hợp cố tình sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi gian lận.