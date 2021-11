Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá việc đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường

Tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Bé - Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng có tham luận triển khai công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm, phòng, chống cháy nổ và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 khi học sinh đi học trở lại. Trong khi đó, khó khăn hiện nay của Nghệ An là đội ngũ nhân viên phụ trách công tác y tế trường học còn thiếu, không đồng bộ, khả năng kiểm soát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng dịch chưa cao; một số cán bộ quản lý còn chủ quan, chấp hành chưa nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

Tại các trường học, cùng còn nhiều nguy cơ mất an toàn, y thức phòng, chống cháy nổ, phòng, chống ngộ độc thực phẩm của một bộ phận giáo viên, nhân viên trong các nhà trường, nhất là trường mầm non, trường phổ thông bán trú, nội trú có bếp ăn cho học sinh còn yếu. Một số các bộ quản lý chưa coi trọng công tác này.