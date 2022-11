Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải về việc hàng loạt đơn vị dừng thi IELTS, chứng chỉ ngoại ngữ

Ngày 10/11, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Nam Định và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây hoạt động làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô rất lớn.

(Baonghean.vn) - Nối tiếp truyền thống 61 năm xây dựng và phát triển, Báo Nghệ An đang có những chuyển mình, đổi mới mạnh mẽ. Sự đổi mới mang tính đột phá từ các ấn phẩm của Báo Nghệ An đã tạo hiệu ứng rất tích cực trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh. Thương hiệu Báo Nghệ An không chỉ được biết đến là tờ báo phản ánh đa dạng, đầy đủ, sinh động về các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước khi làm việc tại Nghệ An và các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội của cả nước và tỉnh Nghệ An, Báo Nghệ An còn đi sâu làm rõ các vấn đề mà đời sống xã hội đặt ra, tạo được hiệu ứng mạnh mẽ trong dư luận xã hội, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã gửi trao.