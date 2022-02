'Bó hoa đẹp nhất' dành cho cán bộ y tế điều trị bệnh nhân COVID-19

Mỗi ngày, Trung tâm Hồi sức tích cực số 1 Nghệ An đón rất đông bệnh nhân mắc COVID-19 nặng, nguy kịch. Ảnh: Thành Cường

Tận lực, tận tâm vì người bệnh

Trung tâm Hồi sức tích cực số 1 Nghệ An được kích hoạt hoạt động theo Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 15/2/2022 của UBND tỉnh Nghệ An; là tầng 3 theo mô hình điều trị “tháp 3 tầng”, thực hiện nhiệm vụ thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch. Trung tâm được đặt tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện HNĐK Nghệ An; do Sở Y tế quản lý. Trung tâm được hình thành trên cơ sở bộ máy, con người và kế thừa hoạt động điều trị COVID-19 của Trung tâm Bệnh Nhiệt đới trước đây. Quy mô của Trung tâm hiện tại có 100 giường bệnh với trên 100 cán bộ y tế cùng nhiều trang thiết bị hiện đại.