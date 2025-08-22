Thời sự Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc với Nghệ An về phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số Sáng 22/8, đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) do đồng chí Trần Ngọc Hậu - Phó Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Quốc gia làm trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Nghệ An.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Quý Linh - Giám đốc Sở KH&CN Nghệ An, lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, cùng đại diện một số sở, ngành và địa phương.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Nội dung cuộc làm việc có trọng tâm liên quan đến triển khai phân cấp, phân quyền, thúc đẩy chuyển đổi số và giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo báo cáo, Sở KH&CN Nghệ An đã đề nghị UBND tỉnh ủy quyền tổng cộng 121 thủ tục hành chính để sở trực tiếp giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời rút ngắn thời gian thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Quý Linh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đối với Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh và hiệu quả, Nghệ An ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong giai đoạn từ 1/7 đến 14/8/2025.

Ở cấp tỉnh, theo thống kê trên Hệ thống giám sát trực tuyến tại địa chỉ nq57.vn, Nghệ An được giao 23 nhiệm vụ, hiện đã hoàn thành 14 và còn 9 nhiệm vụ đang triển khai đúng tiến độ, được đánh giá ở mức Xanh.

Các đồng chí trong đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Ở cấp xã, căn cứ số liệu từ 130 xã, phường, Nghệ An xếp thứ 15/34 tỉnh, thành về tiến độ thực hiện 16 nhiệm vụ theo kế hoạch; không có xã nào hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ, trong đó, 95/130 xã (73,08%) đã hoàn thành đủ cả 16 nhiệm vụ.

Về cải cách thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định công bố danh mục 205 thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính cấp tỉnh, thuộc phạm vi quản lý của 8 sở, ngành.

Đồng chí Trần Ngọc Hậu - Phó Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Quốc gia phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Nhờ triển khai đồng bộ, tỷ lệ hồ sơ nộp và giải quyết trực tuyến cải thiện rõ rệt. Tính đến 16h ngày 6/8/2025, tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt 72,35% (224.930/310.903 hồ sơ), trong đó, 252.648 hồ sơ đã được trả kết quả. Với kết quả này, Nghệ An đã tăng 5 bậc, xếp thứ 20/34 tỉnh, thành so với ngày 22/7/2025.

Đoàn kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương của Nghệ An đã tập trung trao đổi về tình hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là ở cấp xã. Đoàn công tác trực tiếp lắng nghe, nắm bắt khó khăn thực tiễn, đồng thời, hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc và giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ KH&CN trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ tiếp nhận thủ tục hành chính của công dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Quý Linh cũng nêu một số vấn đề từ thực tiễn của địa phương và kiến nghị đoàn, đặc biệt là giải pháp, lộ trình đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ chuyển đổi số đảm bảo hiệu quả, phù hợp thực tiễn nhất; đồng thời, đề xuất Bộ chủ trì làm việc để kết nối dữ liệu với Đề án 06 để bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Trần Ngọc Hậu khẳng định Bộ KH&CN luôn sẵn sàng đồng hành cùng Nghệ An tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số.

Đoàn nghe lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An báo cáo về hoạt động tại trung tâm. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí đề nghị tỉnh tăng cường vai trò chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu, để bảo đảm việc phân cấp, phân quyền phát huy hiệu quả. Cùng với đó, cần triển khai đồng bộ các yếu tố phục vụ thực thi, từ hoàn thiện hành lang pháp lý, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng nhân lực đến đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở về pháp luật và công nghệ cũng cần được chú trọng để nâng cao năng lực thực tiễn. Trong giai đoạn đầu, nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực công nghệ thông tin, có thể huy động sự hỗ trợ ngắn hạn từ doanh nghiệp công nghệ, đơn vị bưu chính, tổ chức chuyển đổi số cộng đồng và lực lượng sinh viên tình nguyện.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm sau khi kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đối với đoàn công tác, đồng chí yêu cầu tiếp nhận đầy đủ các kiến nghị từ địa phương để rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ. Bộ KH&CN sẽ duy trì kết nối với các đầu mối tại địa phương để thường xuyên hỗ trợ chuyên môn.