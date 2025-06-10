Thời sự Bộ Ngoại giao làm việc với tỉnh Nghệ An về hội nhập và đối ngoại địa phương

Sáng 6/10, tại tỉnh Nghệ An, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao đã làm việc với UBND tỉnh về công tác hội nhập quốc tế, triển khai công tác đối ngoại địa phương và bàn giải pháp tháo gỡ một số vướng mắc, khó khăn trong bối cảnh triển khai chính quyền địa phương hai cấp.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh. Ảnh: CTV

Phát huy thế và lực mới của đất nước, bám sát đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng, trên cơ sở Chương trình hợp tác công tác đối ngoại giữa Bộ Ngoại giao và tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025, công tác hội nhập quốc tế và hoạt động đối ngoại của tỉnh Nghệ An có nhiều đổi mới, chuyển biến mạnh mẽ.

Hoạt động thể hiện tính đồng bộ và hiệu quả trên 3 trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đối ngoại của tỉnh Nghệ An vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, đặc biệt trong quá trình triển khai hoạt động đối ngoại khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Để công tác đối ngoại tiếp tục đi vào chiều sâu và phục vụ tốt hơn mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, tỉnh Nghệ An mong muốn Bộ Ngoại giao quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ tỉnh các hoạt động đối ngoại quan trọng trong những năm tiếp theo, đặc biệt là chiến lược lâu dài, các chương trình, đề án trong công tác đối ngoại của tỉnh.

Đồng chí Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ báo cáo về tình hình, kết quả công tác đối ngoại của tỉnh Nghệ An. Ảnh: CTV

Qua đó, tạo điều kiện cho tỉnh Nghệ An tham gia các đoàn công tác của Trung ương về quảng bá địa phương, thu hút đầu tư, thương mại, du lịch; Hỗ trợ tỉnh trong việc mở rộng hoạt động kết nghĩa với các địa phương mới để đa dạng hóa đối tác; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại của tỉnh.



Cùng với đó, phối hợp các Bộ, ngành liên quan tiếp tục quan tâm, đề xuất với Chính phủ về việc thúc đẩy triển khai thực hiện dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn đi qua Cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An). Đồng thời, sớm có ý kiến với Bộ Ngoại giao nước CHDCND Lào xem xét nâng cấp cửa khẩu Nậm On (tỉnh Bô Ly Khăm Xay) lên cửa khẩu chính để tương đồng với cửa khẩu Thanh Thủy (tỉnh Nghệ An đã nâng cấp từ năm 2012); tạo điều kiện cho giao thương xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hai bên biên giới.

Đồng chí Nguyễn Đồng Trung - Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao định hướng một số phương hướng phối hợp trong thời gian tới. Ảnh: CTV

Tỉnh Nghệ An cũng đề xuất Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan sớm ban hành quy trình khắc phục, xây dựng, sửa chữa, gia cố lại các công trình mốc quốc giới bị hư hỏng, đảm bảo sự thống nhất trong triển khai của các địa phương. Thường xuyên cung cấp thông tin, tình hình về công tác tham mưu xử lý của Bộ Ngoại giao về các vụ việc liên quan đến phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) để địa phương được cập nhật tình hình và phối hợp xử lý các vụ việc liên quan.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác cũng đã trao đổi về những vướng mắc hiện nay của tỉnh như việc giới thiệu, kết nối các đối tác lĩnh vực ngoại giao kinh tế, đặc biệt là các nhà đầu tư FDI; quy chế quản lý hoạt động đối ngoại; triển khai hoạt động đối ngoại cấp xã khu vực biên giới đất liền… cùng nhiều vấn đề tỉnh quan tâm.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cảm ơn những ý kiến định hướng, chỉ đạo hết sức quan trọng và thiết thực của đoàn công tác Bộ Ngoại giao. Ảnh: CTV



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cảm ơn những ý kiến định hướng, chỉ đạo hết sức quan trọng và thiết thực của đoàn cho công tác đối ngoại của tỉnh. Đồng thời khẳng định trong thời gian tới, tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Bộ Ngoại giao để triển khai hiệu quả các nội dung trong Chương trình hợp tác công tác đối ngoại giữa Bộ Ngoại giao với tỉnh giai đoạn 2023-2025, và tiếp tục phát huy hiệu quả trong giai đoạn 2025-2030.