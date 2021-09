Bộ Ngoại giao Nga nói về sự tiến hóa của các mối đe dọa khủng bố

Syromolotov chia sẻ nhận định rằng “đã xuất hiện những thách thức mới mà các quốc gia không thể coi nhẹ”.

Trong số những thách thức ấy, ông nêu bật việc phiến quân sử dụng máy bay không người lái để chuẩn bị và thực hiện tấn công khủng bố, tăng cường hoạt động tuyển mộ trong các trại cải tạo và nơi giam giữ, triển khai tuyên truyền các tư tưởng cấp tiến bằng cách sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông hiện đại, cũng như sự xuất hiện các nguồn tài trợ mới về cơ bản.

Hình ảnh vụ khủng bố 11 tháng 9 ở Mỹ.

“Trong tất cả các lĩnh vực nói trên đang triển khai hợp tác nhiều mặt theo cả song phương lẫn đa phương trên các diễn đàn quốc tế khác nhau, mà Liên bang Nga là một trong những nước tham gia quan trọng nhất”, - Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết.



Cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9

Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, hai chiếc máy bay chở khách bị bọn khủng bố cướp đã đâm vào và phá hủy hoàn toàn tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York. Một chiếc máy bay khác do bọn khủng bố điều khiển đã lao xuống cánh phía Tây của Bộ Quốc phòng Mỹ ở Washington. Chiếc máy bay chở khách thứ tư, cũng bị bọn khủng bố cướp, rơi xuống gần Pittsburgh bang Pennsylvania. Theo số liệu chính thức, số người thiệt mạng trong vụ khủng bố này ở New York là 2.753 người, ở Washington là 189 người, ở Pennsylvania là 44 người./.