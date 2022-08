Bộ Ngoại giao Singapore kêu gọi Mỹ và Trung Quốc kiềm chế, tránh làm leo thang căng thẳng

(Baonghean.vn) - Tại các cảng cá trên địa bàn Nghệ An trong những ngày này luôn nhộn nhịp tàu cá ra, vào. Theo bà con ngư dân, thời điểm này ngư trường đang thuận lợi, nên tranh thủ ra khơi, nhất là khi giá dầu đã giảm nhiệt.

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, ngày 2/8 đơn vị đang tạm giữ đối tượng Lương Văn Dương (sinh năm 1982), trú tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi buôn bán pháo nổ.