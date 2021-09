'Bỏ ngoài sổ sách' hơn 340 triệu tiền phí thu được từ chợ, 4 cán bộ bị khởi tố

Ngày 11/9, nguồn tin từ Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can đối với bà Lô Thị Khuyên (51 tuổi), về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Trước khi bị khởi tố, bà Khuyên đang là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Mường Xén.

Đây là vị cán bộ thứ 4 bị khởi tố điều tra liên quan đến sai phạm thu - chi ở chợ Mường Xén. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn đã khởi tố bị can đối với ông Lê Huy Tài (61 tuổi) - nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Mường Xén; ông Nguyễn Văn Mai (38 tuổi) - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Mường Xén và bà Hồ Hải Yến (38 tuổi) - Kế toán xã Mường Ải. Tất cả 4 bị can đều được tại ngoại để điều tra.