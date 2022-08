Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri Nghệ An về chính sách tín dụng đóng mới tàu cá

(Baonghean.vn) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An do Văn Phòng Chính phủ chuyển đến liên quan đến chính sách tín dụng đóng tàu mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP và việc tăng cường, củng cố đội tàu chấp pháp, an ninh ở ngoài khơi để bảo vệ ngư dân yên tâm khai thác, đánh bắt hải sản.